Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemlerine devam edildi. AK Parti Aydın Milletvekili ve 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş kaydını yaptırdı.

"ONURLUYUZ, GURURLUYUZ"

İşlemlerin ardından açıklama yapan milletvekili Sarıbaş, "28. Dönem Aydın Milletvekili olarak meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse biz de bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin de kayıt yaptırmaya gelen bir diğer isim oldu. Bakan Bilgin kaydının ardından açıklama yapmadan meclisten ayrıldı.