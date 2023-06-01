Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son Dakika
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Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı

01.06.2023 16:30

AK Parti Aydın Milletvekili ve 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, TBMM'deki kayıt işlemlerini tamamladı. İşlemlerin ardından açıklama yapan Sarıbaş, "Memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz" dedi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemlerine devam edildi. AK Parti Aydın Milletvekili ve 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş kaydını yaptırdı.

"ONURLUYUZ, GURURLUYUZ"

İşlemlerin ardından açıklama yapan milletvekili Sarıbaş, "28. Dönem Aydın Milletvekili olarak meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse biz de bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin de kayıt yaptırmaya gelen bir diğer isim oldu. Bakan Bilgin kaydının ardından açıklama yapmadan meclisten ayrıldı.

Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı
Türkiye Güzeli Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı
Türkiye Güzeli Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı
Türkiye Güzeli Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Gerginyo : Gel gel kurtarirsin memleketi Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Şevki Sünger: güzellik görecelidir ama bu nasıl olmuş Türkiye güzeli çarşıda bundan çok var Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son Dakika


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