Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Vladimir Putin: Onun en önemli özelliği tutarlı ve güvenilir bir ortak olması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Vladimir Putin: Onun en önemli özelliği tutarlı ve güvenilir bir ortak olması

27.10.2022 23:34

Türkiye ile ikili ilişkiler konusunda açıklamalar yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider, Türkiye'nin ise güvenilir bir ortak olduğunu söyleyen Putin, "Hiçbir zaman üçüncü ülkelerin emirleri ile iş yapmıyor. Birçok konuda farklı görüşlere sahip olsak dahi kendi ülkesinin çıkarlarını dikkate alıyor. Erdoğan tutarlı ve güvenilir bir ortak. Bu, onun en önemli özelliği." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün genel oturumunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Putin,Batı'yı rekabet edemediği için rakiplerine karşı ekonomik yaptırımlar uygulamakla suçlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti.

"BATI TEHLİKELİ VE KANLI BİR OYUN OYNUYOR"

Batı'nın Asya'nın yükselen ekonomik ve siyasi gücü ile adil bir şekilde mücadele edemediğini belirten Putin,Batılı ülkelerin egemenliklerini sürdürmek ve "ikinci sınıf medeniyetler" olarak gördükleri ülkeleri ellerinde tutmak için uluslararası ilişkilerin kurallarını bir kenara attıklarını öne sürdü. Putin, "Son küresel olaylar, ekonomik alan da dahil olmak üzere sistemik krize doğru gidiyor. Ukrayna'da savaşa, Tayvan'da istikrarsızlık durumuna tanık oluyoruz. Batı tehlikeli ve kanlı bir oyun oynuyor. Küresel kriz herkesi etkiliyor. Er veya geç Batı, ortak geleceğimiz hakkında görüşmelere başlamak zorunda. Batı, başka medeniyetlerin gelişimini kontrol etmeye çalışıyor. Batı, kolonyalizm nedeniyle kör oldu. Batı ve NATO ile ilişkileri geliştirmeye ve onlarla dostluk kurmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAH OLDUĞU SÜRECE KULLANMA TEHLİKESİ VAR"

Nükleer silah kullanımına ilişkin de açıklama yapan Putin, Rusya'nın nükleer silahlarının savunma amaçlı olduğunu belirterek, "Rusya hiçbir zaman nükleer silah kullanımını gündeme getirmedi. Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var. Ancak nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" dedi.

"ERDOĞAN TUTARLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAK"

Putin, açıklamalarında Türkiye ile ilişkilere de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider, Türkiye'nin ise güvenilir bir ortak olduğunu belirten Putin, "Erdoğan ve Türkiye kolay ortaklar değil ama anlaşmalara varmak için istek var, çok sayıda karşılıklı çıkarlarımız var" dedi.

Putin, Erdoğan'la ilgili de "Hiçbir zaman üçüncü ülkelerin emirleri ile iş yapmıyor. Birçok konuda farklı görüşlere sahip olsak dahi kendi ülkesinin çıkarlarını dikkate alıyor. En hassas konularda bile çözüm bulabiliyoruz. Erdoğan tutarlı ve güvenilir bir ortak. Bu, onun en önemli özelliği." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Vladimir Putin: Onun en önemli özelliği tutarlı ve güvenilir bir ortak olması - Son Dakika


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