Türkiye ile İsveç arasındaki siyasi istişareler Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Türkiye ile İsveç arasındaki siyasi istişareler Ankara'da yapılacak

28.06.2022 22:20
Türkiye ile İsveç arasındaki siyasi istişareler Ankara'da yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilecek düzenli siyasi istişarelerin, yarın Ankara'da yapılacağı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilecek düzenli siyasi istişarelerin, yarın Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Bakanlıktan, Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ankara, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ile İsveç arasındaki siyasi istişareler Ankara'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ile İsveç arasındaki siyasi istişareler Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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