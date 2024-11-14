Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda önemli işbirliklerini içeren 8 anlaşma ve 1 Ortak Bildiri imzalandı.

14.11.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda önemli işbirliklerini içeren 8 anlaşma ve 1 Ortak Bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantı sonrası iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve el Sani huzurunda önemli işbirliklerini kapsayan 8 anlaşma anlaşma imzalandı. Anlaşmalar şu şekilde;

" - Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı

Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması."

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imzaladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Savunma, Türkiye, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:59 Ankara’da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 17:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.