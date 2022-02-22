Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek

22.02.2022 16:21
Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti'nin eş başkanlığında 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, Türkiye ve Kosova'nın AB ile ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. - ANKARA

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Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak AB Başkanı Kaymakcı'dan 'AB'ye üyelik' açıklaması Açıklaması AB Başkanı Kaymakcı'dan "AB'ye üyelik" açıklaması Açıklaması

Avrupa Birliği, Türkiye, Kosova, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


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