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Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya gelecek - Son Dakika

Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya gelecek

01.02.2022 08:21
Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya gelecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında bugün yapılacağı açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında bugün yapılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Pakistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında 1 Şubat 2022 tarihinde İslamabad'da yapılacaktır. İstişarelerde, dost ve kardeş Pakistan'la ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." denildi.


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Sedat Önal, Büyükelçi, Pakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya gelecek - Son Dakika
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