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Türkiye İncirde Dünya Birincisi

Türkiye İncirde Dünya Birincisi
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Bakan Yumaklı, Türkiye'nin incir üretimindeki başarısını ve 2026 rekolte tahminlerini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin dünya incir üretiminde yüzde 28'lik oranla birinci sırada olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, kuru incirde de çok önemli bir ihracatçı. 2026 rekolte tahmini yaklaşık 388 bin ton yaş incir, 94 bin ton da kuru incir olarak gerçekleşmiş olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın programı kapsamında İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde kuru ve yaş incir hasadına katıldı. Hasada Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Aydın Valisi Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve Ömer Karakaş, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti temsilcileri katıldı.

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında gerçekleşen deniz kazası için başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Aydın'a sonlarına gelinen incir hasadı için geldiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Ülkemiz bu yıl son 66 yılın en iyi yağışını aldı. Neredeyse tüm ürünlerde rekolteler son derece yüksek geliyor. Özellikle hububatta artık tamamlanma aşamasına geldi. 140 milyon tonun üzerinde bir bitkisel üretim miktarı bekliyoruz. Bu bütün zamanların en önemli, en büyük rekoru olmuş olacak" dedi.

'TÜRKİYE DÜNYA İNCİR ÜRETİMİNDE 1'İNCİ SIRADA'

Türkiye'nin dünya incir üretiminde yüzde 28'lik oranla birinci sırada olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Kuru incirde de çok önemli bir ihracatçı. 2026 rekolte tahmini yaklaşık 388 bin ton yaş incir, 94 bin ton da kuru incir olarak gerçekleşmiş olacak. Her şey bittiğinde net rakamlar açıklanacak. Dünya kuru incir talebinin de ülkemiz yaklaşık yüzde 60-65'i oranında bir kısmını karşılıyor. Bu anlamda çok emsalsiz bir ürünün dünya birinciliği de ülkemizde. Türkiye'deki incirin de yüzde 60'ı Aydın'da üretiliyor. Bu çok önemli. Aynı zamanda organik incir üretimi de Aydın'da çok önemli miktarlarda gerçekleşiyor. Türkiye'de üretilen organik incirin de yüzde 84'ü Aydın'da. İncir Araştırma Enstitüsü de başta Aydın olmak üzere Türkiye'deki bütün incir üretimine dair Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren, modeller, metodolojiler oluşturan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı bir birimimiz. Yaklaşık 354 çeşit incirin de genleri burada gen bankasında saklanmış oluyor. Yani hem üretimi hem Ar-Ge'si, hem de sürdürülebilirliği açısından bakanlığımızın çok önemli bir birimi. Yetiştiricilik ve kurutuculuk, işleme teknikleri de buradaki Ar-Ge çalışmalarından çıkmış oluyor" diye konuştu.

'GÜMRÜKTEN DÖNEN HER ŞEYİ ZEHİR ADDETMEK NE ÜLKEMİZE NE DE ÜRÜNE FAYDA SAĞLAR'

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İncirle alakalı maalesef zaman zaman kamuoyu gündemine gelen, dünya birincisi olduğumuz ürünün sabote edilmesine varacak kadar yorumlar yapanlar için bu konuyu burada tekrar etmek istiyorum. Ürünler bahçelerden veya bulundukları yerlerden hasat edildikten sonra, ulaşmak istediği noktaya gidene kadar aflatoksin veya okratoksin yani küflenme meydana geliyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var. İklim şartlarından toplama şartlarına, depolama, paketlemeye kadar bu sürecin tamamıyla alakalı sorunlar olduğunda ürünlerimizi alacaklar bunlarla ilgili istediği gibi bir ürünün olmasını sağlamaya gayret ediyor. Bu ürünler zaman zaman kontrol edebileceğiniz ya da edemeyeceğiniz yönü itibarıyla sınır kapılarından geri dönebiliyor. Bunu minimuma indirilmesi için hem Bakanlık hem üreticiler hem de ihracatını yapanlar olarak birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Gümrük kapılarından dönen her şeyi bir zehir olarak addetmek ya da sanki zirai ilaç varmışçasına bunları kamuoyunun gündemine getirmek ne ülkemize ne de bu ürüne bir fayda sağlar. İncir, çok önemli bir geçim kaynağıdır. Dünyada birinci olduğumuz bir üründür. Kuvvetli olduğumuz bir üründür. Dolayısıyla sorunları yok edip bunların olmamasını sağlamaya çalışmak yerine maalesef yangına körükle gider bir anlayışla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bunların olmaması, minimuma indirilmesi için her şeyi yapacağız. İhracatçıların, özellikle incir işleme tesislerimizin sözleşmeli üretim yapması bu anlamda sektöre disiplin getirmesi açısından son derece önemli. Bu ürünün toplanmasından pazara sunulmasına kadar olan süreçlerin tamamında bakanlığımızın çok farklı destekleri ve teşvikleri var, kırsal kalkınma yatırımları başta olmak üzere. Bunlara devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından enstitü müdürlüğü bahçesine incir ağacı fidanı dikti. Ardından enstitüde sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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