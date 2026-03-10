Türkiye İnsansız Hava Araçlarında Lider - Son Dakika
Türkiye İnsansız Hava Araçlarında Lider

Türkiye İnsansız Hava Araçlarında Lider
10.03.2026 20:04
Bakan Kacır, Türkiye'nin insansız hava araçları üretiminde dünya lideri olduğunu açıkladı.

'İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA DÜNYA LİDERİ OLDUK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Aksaray programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret partililere seslenen Bakan Kacır, "Savunma sanayinde gerçekten Türkiye bugün hava araçlarından, kara araçlarına, deniz platformlarından, uydu, uzay sistemlerine kadar, her alanda kritik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilen, kendi özgün sistemlerini geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline geldi. İnsansız hava araçlarında dünya lideri olduk. Bütün dünyada satılan insansız hava araçlarının üçte ikisi Türkiye'de geliştiriliyor, üretiliyor. Türkiye kendi uydularını geliştirebilen, haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Türkiye jet motorlu insansız hava aracı üretebilen 4 ülkeden biri. Türkiye, hava füzesi üretebilen, kendi uçaklarından, kendi füzeleriyle başka uçakları avlamayı başarabilen 7 ülkeden biri. Bütün bunlar Türkiye'nin bu zor coğrafyada kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi ve geleceğe yürüyebilmesi için eşsiz kazanımlar. "dedi.

