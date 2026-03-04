Türkiye, İran'ın Yanında Olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye'nin ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yanında yer alması gerektiğini ifade etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek bir düzeye geldiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden siyonist İsrail'e koşulsuz askeri destek vermesinin, Orta Doğu'nun barış ve istikrarını hedef alan büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Bekin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun asıl hedefinin "büyük İsrail" yolunda engel gördüğü İran, Türkiye ve Pakistan'ı içten çökertmek olduğunu söyledi.

Doğan Bekin, Türkiye'nin haksızlığa ve saldırganlığa uğrayan dost ve kardeş İran'ın yanında yer alması gerektiğini belirterek, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik vahşi saldırılarını, sadece askeri açıdan ele almamak gerekir. Bu saldırılar, uluslararası hukukun yok sayılması, İran'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tecavüz niteliğindedir." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ortak olmadığını ve tüm tehditlere karşı dimdik durduğunu anımsatan Bekin, "Birçok Müslüman liderin bundan dersler çıkararak ABD ve siyonist İsrail'in acımasız zulmü karşısında dik durmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.