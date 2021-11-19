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Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi

19.11.2021 15:35

Cumhur ve Millet'in ardından HDP, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den oluşan üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıldığı iddiası Ankara kulislerinde geniş yer buldu. Yeni ittifaka ilişkin iddialara ilk yalanlama HDP'den gelirken, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti de yaptıkları yazılı açıklamalarla kamuoyunda yankı uyandıran haberleri yalanladı.

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarıyla seçim ve ittifak gündemi yoğunluk kazandı. Halkların Demokratik PArtisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti'den oluşan bir 3.ittifak kurulduğu, Emek Partisi (EMEP) ile Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) de bu ittifaka dâhil olabileceği yönündeki iddiaların yer aldığı haberlere HDP, EMEP ve TKP cephesinden yalanlama geldi.

HDP: SOMUT BİR ADIM ATILMADI

Gerçek Gündem'e konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, partisinin açıkladığı 'Tutum Belgesi' çerçevesinde tüm sol, sosyalist çevre ve siyasi partilerle görüştüklerini ancak yeni bir ittifak için atılmış somut bir adımın olmadığını söyledi. Bakırhan, ittifak çerçevesinin merkezi kurullarda tartışılmaya devam ettiğini belirterek, görüşmeler için önümüzdeki süreci işaret etti.

EMEP: SPEKÜLATİF HABERLERİN ASLI DA GEREĞİ DE YOKTUR

3'üncü bir ittifakın kurulduğu yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama da EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'den geldi. Akdeniz,"Bugün medyada yer alan spekülatif haberlerin aslı da gerekliliği de yoktur" dedi.

"Gerekli olan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı dışında 3'üncü seçeneğin (halk ittifakı) yaratılmasıdır" diyen Akdeniz, "Ki EMEP olarak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Önemli not: Haber özneler aranarak yapılır!" mesajını paylaştı.

TKP: HABERLER GERÇEK DIŞIDIR

TKP'den yapılan yazılı açıklamada da; ittifak iddialarının yer aldığı haberler için, "gerçek dışıdır" denildi. Parti olarak çeşitli öznelerle görüşmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bunlar içerisinde olgunlaşan, belli bir düzen ve anlayış birliği ile sürmekte olan EMEP, Sol Parti ve TKP arasındaki görüşmelerdir. Bu üç parti bütün diğer temasların ötesinde süreci belli bir noktaya getirmiş, dürüst, açık ve samimi bir zemin yaratmışlardır. Üç parti arasında sürecin ayrıntılarına ilişkin bazı farklılıklar olduğu açık ve doğaldır. Bununla birlikte emekçi halk için bağımsız, sermaye karşıtı, anti-emperyalist, laik bir seçenek yaratılması noktasında her üç parti de kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi

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Son Dakika Politika Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi - Son Dakika
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