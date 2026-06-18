Türkiye-İspanya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-İspanya İlişkileri Güçleniyor

18.06.2026 16:18
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Mustafa Demir, İspanya heyeti ile ticaret ve savunma işbirliği üzerine görüşmeler yaptı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye- İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Demir, İspanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Pilar Milagros Rojo Noguera ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Dostluk grubu üyelerinin de katılımıyla TBMM'de gerçekleşen görüşmede Demir, Türkiye ve İspanya'nın ikili ticaret hacmindeki 25 milyar dolar hedefinin en kısa sürede aşılmasını temenni etti.

İki ülkenin ilişkilerinin pozitif ilerlediğini söyleyen Demir, "Kapsamlı ortaklık olarak tanımlanan bu ilişki seviyesinin, çok daha ileriye taşınması adına biz, milletvekilleri olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında yakaladığı ivme ve başarıya işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Dost İspanya ile savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi de dünya barışı adına kıymetli buluyorum. HÜRJET konusundaki İspanya'nın ilgisi bizleri mutlu etmektedir. Bunların ötesinde İspanya'nın Patriot bataryalarının ülkemizde konuşlu olması bizleri son derece memnun etmiştir. Bu anlamda İspanya'nın dostluğuna çok değer verdiğimizi belirtmek isterim."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı durmanın vicdan, hukuk ve insanlık meselesi olduğuna dikkati çeken Demir, "İspanya'nın ve İspanyol halkının, haktan ve insanlıktan yana bu ilkeli duruşu, barış için gösterdiği çabayı takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, İspanya'nın, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecine olan desteğinin de önemine vurgu yaptı.

İspanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Noguera da iki ülkenin ilişkilerinin güçlenerek ilerlemesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Noguera, İspanya Senatosu'nda "Türkiye Dostluk Grubu" kurmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye-İspanya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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