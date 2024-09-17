Türkiye-İsveç Güvenlik Toplantısı Ankara'da - Son Dakika
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Politika

Türkiye-İsveç Güvenlik Toplantısı Ankara'da

Güvenlik Mekanizması'nın ilk toplantısı 18 Eylül 2024'te Ankara'da yapılacak.

17.09.2024 16:29
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısının yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Vilnius Zirvesi sırasında yapılan ortak açıklamayla Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısı, 18 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı, Sayın Bakanımız ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile İsveç Dışişleri Bakanı Sayın Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Sayın Gunnar Strömmer'in katılımlarıyla düzenlenecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı çerçevesinde, başta terörle mücadele konuları olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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