Türkiye-İtalya Çevre Görüşmesi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Sayın Gilberto Pichetto Fratin ile görüştü.

Bakan Kurum, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Sayın Gilberto Pichetto Fratin ile bir araya geldik. Bakanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında son yıllarda yürüttüğümüz çalışmaları anlattığımız görüşmede; 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz, Sıfır Atık Hareketimiz, Depozito Yönetim Sistemimiz başta olmak üzere yeşil altyapı ve iklim dostu şehircilik uygulamaları konusunda edindiğimiz tecrübelerimizi paylaştık. Türkiye ile İtalya arasındaki mevcut üst düzeyli diyaloğun ve ortak iş birliklerimizin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.