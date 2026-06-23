Türkiye-Lüksemburg İlişkileri Güçleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Lüksemburg arasındaki müttefikliğin ve stratejik iş birliğinin güçlü bir ivmeyle devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen "Lüksemburg Milli Günü" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, "Bugün, Lüksemburg halkının bağımsızlık iradesine, kültürüne ve değerlerine bağlığını pekiştiren anlamlı bir gün vesilesiyle bir aradayız. Milletlerin hafızasında yer edinen, birlik ve beraberliğini pekiştiren sembol niteliğinde günler vardır. Lüksemburg için 23 Haziran o günlerden biri. Bu tarih, milli belleğin ve geleneğin en güçlü şekilde hissedildiği bir zaman dilimini ifade ediyor. Bu vesileyle, Lüksemburg Ulusal Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Dostluğumuz uluslararası gerilim ve krizlerin yaşandığı birçok dönemi aştı"

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki ilişkilerden bahseden Bakan Göktaş, "Türkiye ile Lüksemburg arasındaki dostane ilişkiler; uzun yıllara dayanan köklü bağlar temelinde, karşılıklı saygı, güven ve değerler zemininde günden güne gelişiyor. Bölgesel ve küresel ölçekte barışın, istikrarın ve refahın tesisi için ortak hassasiyetleri paylaşan müttefik iki ülke, ilişkilerini daha güçlü bir zemine taşımayı sürdürüyor. Bu sene, 1946'da kurulan diplomatik ilişkilerimizin 80'inci yılını idrak ediyoruz. Dostluğumuz uluslararası gerilim ve krizlerin yaşandığı birçok dönemi aştı. Bağlarımız o zorlu günlerle rağmen bu günlere taşındı" şeklinde konuştu.

"1987'de Lüksemburg'da Türk Büyükelçiliğinin açılması tarihi bir adımdı"

Lüksemburg ile olan ilişkilerde yeni bir safhaya gelindiğini ifade eden Göktaş, "1987'de Lüksemburg'da Türk Büyükelçiliğinin açılması tarihi bir adımdı. 2011'e gelindiğinde ise Ankara'da Lüksemburg Büyükelçiliği açıldı. Bu hamle ikili ilişkilerimizin ivme kazandığı yeni bir döneme işaret ediyordu. Tüm bu süreçte, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ikili ilişkilerimizde önemli bir yer tuttu. Şimdi yeni bir safhadayız. Finansal teknolojilerden yüksek teknoloji girişimlerine, iklim değişikliğinden yeşil dönüşüme, lojistikten Ar-Ge'ye kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni iş birliği imkanlarını geliştirmeye hazırız" dedi.

Son yıllarda iki ülke arasında sahada gerçekleşen verilerden bahseden Göktaş, "Bu alandaki kararlığımız ise sahada gördüğümüz somut gerçekliklere dayanıyor. Türk Hava Yolları'nın Lüksemburg-İstanbul seferlerini haftada 14 frekansa çıkarması. Lüksemburg'dan gelen turist sayısının son yıllarda istikrarlı şekilde artması. Yine bu sayının geçtiğimiz yıl 19 bini aşması, dahası, Lüksemburg'da yaşayan yaklaşık 6 bin vatandaşımızın ikili ilişkilerimize köprü olması. Tüm bunlar sahip olduğumuz potansiyelin açık birer göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmimizin ve yenilikçi iş birliklerimizin güçlenerek artacağına inanıyorum"

Türkiye'nin insan kaynağının yatırım fırsatları sunduğunu kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye güçlü insan kaynağı, köklü üretim altyapısı ve stratejik konumu itibarıyla iş insanları ve yatırım fonları için cazip fırsatlar sunuyor. Benzer şekilde Lüksemburg, gelişmiş kapasitesiyle Türk firmaları için önemli imkanlar barındırıyor. Bu anlamda, Lüksemburglu yatırımcıların ülkemize yaptığı doğrudan yatırımları bir güven nişanesi olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde, ticaret hacmimizin ve yenilikçi iş birliklerimizin güçlenerek artacağına inanıyorum. Bu hedefe katkı sağlamak amacıyla Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı'nı yakın zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hiç şüphesiz ki, ortak hedefler doğrultusunda atacağımız iyi niyetli adımlar ve yapacağımız somut çalışmalarla katma değer üretecek yeni iş birliklerine zemin hazırlayacaktır."

"NATO Zirvesi ile COP31'e Lüksemburg'dan üst düzey bir katılım bekliyoruz"

NATO Ankara Zirvesine ve COP31'e Lüksemburg'dan üst düzey katılım beklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Sadece ekonomik ve ticari alanda değil, diplomaside de güçlü iş birliklerinin kapılarını aralayacaktır. Nitekim 2026 yılında, Lüksemburg'dan ülkemize gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin son derece memnuniyet verici olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayında İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (IPU) 152. Genel Kurulu vesilesiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler'i ağırladık. Bu ay içinde düzenlenecek NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında Wiseler'i bir kez daha ülkemizde görmekten mutluluk duyacağız. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel'i Nisan ayındaki Antalya Diplomasi Forumu'nda tekrar ağırlamak da bizim için kıymetliydi. Ayrıca, NATO Ankara Zirvesi ile COP31'e Lüksemburg'dan üst düzey bir katılım bekliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye ile Lüksemburg arasındaki müttefikliğin devam edeceğine inanıyorum"

Türkiye ile Lüksemburg iş birliğinin geleceğine umutla baktıklarını ifade eden Göktaş, "Liderlerimizin ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye yönelik iradeleri, Türkiye-Lüksemburg iş birliğinin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor. Ortaya koydukları iyi niyet, Gazze'de, Orta Doğu'da ve Ukrayna'daki gerilimlerin tırmandığı bir belirsizlik atmosferinde, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha dayanıklı bir zemine taşıyor. Bu doğrultuda, Türkiye ile Lüksemburg arasındaki müttefikliğin ve stratejik iş birliğinin güçlü bir ivmeyle devam edeceğine inanıyorum" dedi. - ANKARA