Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen CHP kurultayına ilişkin davada erteleme kararı çıktı. Dava kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasının önünü açabilecek 'mutlak butlan' kararı ihtimali, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"KILIDAROĞLU MU, ÖZEL Mİ?" SORUSU SORULDU

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair açılan dava gündemdeki sıcaklığını korurken, MetroPOLL Araştırma'dan gelen yeni bir anket siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi. MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı 28 ilde yapılan ankette vatandaşlara "CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz: Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusu yöneltildi.

ÖZEL YÜZDE 44 OY ALDI

Katılımcıların %44'ü Özgür Özel'in genel başkanlık görevine devam etmesini istiyor. Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü isteyenlerin oranı ise %25,8'de kaldı.

CHP'LİLER ÖZEL'İ, AK PARTİLİLER KILIÇDAROĞLU'NU İSTİYOR

Ankette seçmen eğilimlerine göre dağılım da dikkat çekti. CHP seçmeninin %79,4'ü Özgür Özel'den yana tavır aldı. Aynı grupta Kılıçdaroğlu'nu isteyenlerin oranı yalnızca %12,5.

AK Partili seçmenler ise ilginç bir tablo çizdi. Katılımcıların %40,3'ü CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Özgür Özel'i tercih edenlerin oranı ise sadece %18,3.

Anket ayrıca, Ekim 2023'te yapılan benzer bir çalışmayla karşılaştırıldı.



