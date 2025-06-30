Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? - Son Dakika
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Politika

Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
30.06.2025 16:25
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Türkiye, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik iptal istemi ile açılan davayı konuşurken MetroPOLL'den dikkat çeken bir anket geldi. Ankette katılımcılara, "Özgür Özel'in mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu CHP genel başkanı olmasını istersiniz?" sorusu soruldu. Ankete göre, katılımcıların %44'ü Özgür Özel'in genel başkanlık görevine devam etmesini istiyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen CHP kurultayına ilişkin davada erteleme kararı çıktı. Dava kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasının önünü açabilecek 'mutlak butlan' kararı ihtimali, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"KILIDAROĞLU MU, ÖZEL Mİ?" SORUSU SORULDU

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair açılan dava gündemdeki sıcaklığını korurken, MetroPOLL Araştırma'dan gelen yeni bir anket siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi. MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı 28 ilde yapılan ankette vatandaşlara "CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz: Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusu yöneltildi.

ÖZEL YÜZDE 44 OY ALDI

Katılımcıların %44'ü Özgür Özel'in genel başkanlık görevine devam etmesini istiyor. Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü isteyenlerin oranı ise %25,8'de kaldı.

CHP'LİLER ÖZEL'İ, AK PARTİLİLER KILIÇDAROĞLU'NU İSTİYOR

Ankette seçmen eğilimlerine göre dağılım da dikkat çekti. CHP seçmeninin %79,4'ü Özgür Özel'den yana tavır aldı. Aynı grupta Kılıçdaroğlu'nu isteyenlerin oranı yalnızca %12,5.

AK Partili seçmenler ise ilginç bir tablo çizdi. Katılımcıların %40,3'ü CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Özgür Özel'i tercih edenlerin oranı ise sadece %18,3.

Anket ayrıca, Ekim 2023'te yapılan benzer bir çalışmayla karşılaştırıldı.

Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?


Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, MetroPOLL, Politika, Türkiye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • guvenlik office:
    ikiside bir arpa etmez ama en azından kılıçdaroğlunun bir durşu fikri mizahı ne bileyim bi albenisi vardı. bu özel CHP nin başına gelmiş geçmiş en büyük hayal kırıklığı en basiretsiz ve atatürk maskesini en çok takan liderdir 30 46 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    CHP Haberi Çıkınca AKP liler Jet Hızında Dalıyor Yorumlara Özgür Özel Ne Kadar Çok Korkutmuşki Kalpten Gidecekler Zavallılar :))) 46 18 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Hahhhaayy...güleyim bari gene yalan. alayı kılıçtaroğlu demiştir.sürekli bir algı operasyonu sülük gibi yapıştınız ....... 17 19 Yanıtla
  • Cuma Danabas:
    Bunlarda kimin geldiği hiç önemli değil. 8 21 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Anketlerin hiç bir doğruluğu yok, sadece milleti yönlendirmeye çalışan kurumlar. Son seçimde anketler kılıçtaroğlunu c kazanıyor göstermişti 9 9 Yanıtla
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