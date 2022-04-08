Berlin Büyükelçiliğinde Geniş Katılımlı İftar - Son Dakika
Üye Girişi

Berlin Büyükelçiliğinde Geniş Katılımlı İftar

08.04.2022 00:22

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı bir iftar programı düzenlendiCovid – 19 salgını nedeniyle, 2 sene ara verilen Berlin büyükelçiliğimizdeki iftar yemekleri, pandeminin etkesinin azalmasıyla birlikte yeniden düzenlendi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı bir iftar programı düzenlendi

Covid – 19 salgını nedeniyle, 2 sene ara verilen Berlin büyükelçiliğimizdeki iftar yemekleri, pandeminin etkesinin azalmasıyla birlikte yeniden düzenlendi. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen iftar yemeğine, Berlin'den ve Almanya'nın çeşitli bölgelerinden Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, büyükelçiler, bazı bürokratlar ve Alman davetliler katıldı.

Program Berlin Büyükelçisi Ahmat Başar Şen'in selamlama konuşmasıyla başladı. Büyükelçi konuşmasında, iftarların toplum içerisindeki yerine, Türkiye - Almanya ilişkilerine ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın güvenlik işbirliklerinin önemini bir kez daha gösterdiğine değindi. Şen'in konuşmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan yemek duasının ardından iftarlar açıldı.

"Almanya Türk Toplumu iki ülkeyi birbirine bağlamakta"

Başar Şen selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Pandeminin geldiği nokta itibarıyla tedbirlerin gevşetilmiş olması, bu sene ramazan ayının özlediğimiz coşkusunu sevdiklerimizle birlikte yaşamamıza imkan tanımaktadır. Bu sayede büyükeşçiliğimizdeki iftar sofrasında Almanya'da yaşayan Türk toplumunun siz değerli temsilcileri, değerli büyükelçi dostlarım, kardeşlerim ve Alman dostlarımızla bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Almanya'da yaşayan müslüman nüfusun çoğunluğunu Türkler oluşturmaktadır. Nüfusu 3 milyonu aşan Almanya Türk Toplumu da iki ülkeyi birbirine bağlayan en önemli bağdır. Almanya'daki insanlarımızı bizler ortak değerimiz olarak görüyor, onların huzurunu ve esenliğini Türkiyedekilerden ayrı tutmuyoruz"

"Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık devam etmekte"

Almaya'da son dönemlerde yaşanan ırkçı saldırılara da değinen Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, ülkede artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına dikkat çekti. Alman tarafının da ülkedeki bu yükselişin farkında olduğunu belirten Büyükelçi Şen, "Son 60 yılda Almanya başta Türkler olmak üzere pek çok göçmen kökenli insanın yuvası olmuş, yıllar içerisinde çeşit temelli bir topluma doğru yol almıştır. Bu sürede yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık gibi önemli zorluklarla da karşılaşmışlardır. Bu zorluklar maalesef kısmen hala devam etmektedir. Özellikle son dönemlerde yaşanan NSU cinayetleri, Halle ve Hanau saldırıları gibi şiddet olaylarının ardından federal hükümetin aldığı tedbirler, keza federal dışişleri bakanlığının son dönemde açıkladığı aşırı sağa karşı eylem planı duyulan bu hassasiyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Savaş, huzurun ve güvenliğin garanti olmadığını gösterdi"

Berlin Büyükelçimiz, Ukrayna'da yaşanan savaşın ve vahşet görüntülerinin ibret vermesi gerektiğinin altını çizdi. Ukrayna'da yaşanan savaş ve tüm insanlığın şahit olduğu vahşet görüntülerinin, Avrupa'da güvenliğin, huzurun, esenliğin garanti olmadığını gösterdiğini dile getiren Şen, bunların muhafazası için birlikte çaba harcanması gerektiğinin bir kez daha acı bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Güvenlik için Türkiye ile Almanya'nın yine yakın işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğine inandığını kaydeden büyükelçi „Türkiye ve Almanya, Avrupa'nın geçmekte olduğu bu zor dönemde, sorumlu birer müttefik olarak ortak kaygılarla, Avrupa'da barış hedefi doğrultusunda yakın eşgüdüm içerisinde hareket etmektedir. Almanya ile aramızda uzun geçmişe sahip işbirliği ve diyaloğun önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen iftar yemeğinde bu sefer Özbek Toy Pilavı ikram edildi. Başar Şen'in ricası üzerine, Özbekistan Berlin Büyükelçisinin pilavı yapmak üzere aşçı gönderdiği bildirildi. Daha önce Özbekistan'da görev yaptığı esnada Özbekçe öğrenen Başar Şen, Özbekistan büyükelçisine Özbekçe hitap ederek teşekkür etti.

Berlin Büyükelçiliğindeki iftara yaklaşık 250 davetli katıldı. - BERLİN

Berlin Büyükelçiliğinde Geniş Katılımlı İftar
Berlin Büyükelçiliğinde Geniş Katılımlı İftar
Berlin Büyükelçiliğinde Geniş Katılımlı İftar

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği iftar programı düzenledi Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği iftar programı düzenledi Berlin Büyükelçisi Başar Şen, Almanya'daki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi Berlin Büyükelçisi Başar Şen, Almanya'daki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Berlin Büyükelçiliğinde Geniş Katılımlı İftar - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Berlin Büyükelçiliğinde Geniş Katılımlı İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement