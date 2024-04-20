Türkiye'nin en büyük barajının yapıldığı ilçede, iktidar baraj altında kaldı - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin en büyük barajının yapıldığı ilçede, iktidar baraj altında kaldı

Türkiye'nin en büyük barajını yapmak bile netice vermedi. Yusufeli ilçesinde yapılan ilk belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. İktidar partisinin kaybetmesi tepki oyu olarak yorumlandı.

20.04.2024 12:44  Güncelleme: 12:50
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Türkiye'nin en büyük barajının yapıldığı ilçede, iktidar baraj altında kaldı

Türkiye'nin en büyük barajını yapmak bile netice vermedi

ARTVİN - Türkiye'nin en büyük barajının yapıldığı ve yeniden bir ilçenin inşa edildiği Yusufeli'nde yapılan ilk belediye seçimlerinde vatandaşların tercihi Cumhuriyet Halk Partisi oldu.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle Yusufeli baraj sularına gömülmüş, bu nedenle üst kotlarda yeniden bir ilçe inşa edilmişti. Yeni yerleşim yerlerine 1,5 yıl önce taşınan ilçe halkı, ilk yerel seçimlerini 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdi.

Üç dönem Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kazandığı belediye bu kez el değiştirerek Cumhuriyet Halk Partisine geçti. Seçimi 48 oy farkıyla CHP'nin adayı Barış Demirci kazanırken, 56 yıl sonra CHP'nin ilçede galip gelmesi partililer tarafından mutlulukla karşılandı. Aynı zamanda bir çok yatırıma rağmen AK Parti'nin kaybetmesinin tepki oyundan kaynaklı olduğu belirtildi.

Başkan Demirci: "Devletin bu kadar yatırımlarına rağmen AK Parti 100 sene yerelde seçimi kaybetmemesi lazımdı"

Belediye Başkanı Barış Demirci seçimle ilgili yaptığı açıklamasında, "Devletin bu kadar yatırım yapmış olduğu bir yerde AK Parti iktidardan düşmüş olsa dahi en azından yerelde 100 sene belediye seçimi kaybetmemesi lazım. Sadece bu yatırımlardan bahsediyorum. Eğer Yusufeli halkı ilk seçimlerde değişimden yana tercihini kullanmışsa iktidar temsilcilerinin dönüm kendilerine bakmasını istirham ediyorum. Çünkü bu dağıtımlar yapılırken adil değillerdi. İnsanların ellerinden alınıp bir başkasına verildi. İnsanlar burada huzursuz oldu. Biz makama geldikten sonra en fazla mağduriyet konut mağduriyeti olduğunu gördük. Konut mağduriyetlerinde adaletsizliklerin giderilmesi gerekiyor. Biz bunları da gerçekleştireceğiz" dedi.

"Mevcut iktidarın yapamadıklarının bizler yapacağız"

"Cumhuriyet Halk Partisi adı altında 56 yıl sonra başarı elde ettik" diyen Demirci, "Her ne kadar zor olsa da kolay olanı yaptık. Esas işimiz bundan sonra. Mevcut iktidarın yapamadıklarını bu saatten sonra bizler yapacağız. Onun sorumluluğuyla hareket ediyoruz. En büyük sıkıntı konut sıkıntısı, kiralık daire sıkıntısı ve istihdam sıkıntısı. 500 konutlu bir projemizle bu üç sorunu ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

"Yusufeli hem fizikken baraj altında kaldı hem de siyasetten"

İlçede esnaflık yapan Ali Tamyürek ise "Bu kadar yatırımın yapıldığı başka bir ilçe yoktur sanırım. Lakin Yusufeli'nde bir taşınma süreci yaşandı. Eski yaşanmışlıklar sular altında bırakıldı eski düzene geçildi. Galiba halkla birebir olunamadı. İnsanların ihtiyaçları birebir karşılanmadı. Bir çok mağduriyetler var. Yapılan güzel şeyler de var ama insanlar kaybettiklerinden daha çok etkileniyor. Burada iktidar yatırımlarında vatandaşa birebir ulaşılamamış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kaybettiğimiz çok değerimiz var. Yeni yerleşim yerine alışmak bizi çok zorladı. Burada insanlar değişim istedi çünkü yıpranmışlıkta var. Yusufeli hem fizikken baraj altında kaldı. Siyaseten de baraj altında kalma durumu yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Barajın ilçeye hiçbir karı olmadı"

İlçe sakinlerinden Hüseyin Alkan ise "Burada bir çok insan mağdur oldu. Esnaf da mağduriyet yaşadı. Yusufeli barajının ilçeye hiçbir karı yok bence. Yollarımız uzadı, köprülerde sıkıntı çıktı" diye konuştu.

"Devlet istediğini aldı vatandaşlar alamadı"

Mehmet Dalkılıç ise "Devlet Yusufeli barajı yaparak istediğini aldı ama vatandaş istediğini alamadı. Eski ilçede kendi yerim vardı hak sahibi olmadım, yeni ilçede kiracı oldum" dedi.

"Burada hak mağduriyeti yaşandı"

İlçe halkından Kuddüs Çiçek de, "Buradaki en büyük mağduriyetlerden biri hak mağduriyeti. Yaşamayan insanların hak sahibi olmaları büyük bir tepki aldı. Bunu ifade etsek de karşılık bulamadık. İnsanlarda buna ister isteme tepki oyu verdi. Kiralık ev de bulamıyoruz, kiralar çok pahalı, ev sahipleri kim onları da bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

(AG-OK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yusufeli, Türkiye, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin en büyük barajının yapıldığı ilçede, iktidar baraj altında kaldı - Son Dakika

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