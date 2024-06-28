Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı

Türkiye\'nin gri listeden çıkarılmasına Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı

Mali Eylem Görev Grubu (FATF), bugün Singapur'da düzenlediği genel kurul toplantısının ardından Türkiye'nin 'gri liste'den çıkarıldığını duyurdu. Yabancı yatırımcı için önemli bir kriter olan bu gelişme sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Ülkemizin 'Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

28.06.2024 12:29
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Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR

Yabancı yatırımcı için önemli bir kriter olan bu gelişmeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da duyarsız kalamadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin 'Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ATILAN DOĞRU ADIMLAR SAYESİNDE TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı da FATF kararına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."

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Son Dakika Politika Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ferhat eser: birde şu köpekleri uyuturlarsa Türkiye derin bir nefes alır lütfen artık doğru işler yapalım gururlanalım ülkemizle 37 27 Yanıtla
    ferhat eser: Depec fazla anırma uyutulacaklar köpekler yüzünden bir can daha gitmeyecek bu ülkede 16 15 Depechs Modes: hayvanat ehli senden çok değerli bu vatana millete 17 13
  • Murat Uzunkaya: Acaba bu gri listeye bizi kim soktu. 46 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Yabancılar para yatırıp faiz alıyor bumu yatırım 43 3 Yanıtla
  • yasin güler: bana faydası ne?halkıma milletime faydası ne?ben ona bakarım arkadaşım.isterse yeşil kategoriye alsınlar.halk ekmeği 8 tl iken 3 tlye mi düştü?yoo. 39 3 Yanıtla
    Gregor Samsa: Elektriğe yüzde 38 zam yaparak gri listeye girişimizi kutladılar :)) 20 2 Deniz Gürbüz: ekmek 12.5 olduuu 15 1 Gregor Samsa: Gri listeden çıkışımızı diyecektim pardon. 3 1
  • Emin Erol: sen önce polis intiharları engrlle sorunları çöz gri listeden sana ne hergün polis intihar ediyor bir sürü problem var onları çözün 20 6 Yanıtla
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