Türkiye\'nin Güçlü Vizyonu

06.03.2026 21:23
İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye'nin kendi rotasını çizerken Gazze'ye kucak açtığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Artık önünü göremeyen, hedefini başkalarının çizdiği, istikametini dışarıdan belirleyen bir Türkiye yok. Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var." dedi.

Çiftçi, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gazze Gönül Sofrası İftarı" programında, Konya'nın mazlumlara kucak açan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Konya'nın Gazze'den gelen 157 haneyi bağrına bastığını, onlara kucak açtığını belirten Çiftçi, "Konya'mız, bu merhametin en net göstergesidir. Bu tablo, ensar-muhacir kardeşliğidir. Konya'mız, Gazze'den yüreği yaralı gelen kardeşlerini aynı ruhla karşılamıştır. Bu sadece bir misafirperverlik örneği değildir. Bu, İslam medeniyetinin özüdür çünkü medeniyetimiz insanı yük görmez, emaneti baş tacı eder. İnancımız mazlumu uzak görmez, kardeş bilir. Bizim tarihimiz, sığınana sırt dönmez, sahip çıkar." diye konuştu.

Çiftçi, tarih boyunca kültür ve medeniyetin mayalandığı bu toprakların bugün de aynı ruhla büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne güç kattığını dile getirdi.

"Ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var"

Son zamanlarda bölgede tırmanan hadiselerle dünyada hızla değişen dengelerin, Türkiye'nin geldiği noktanın kıymetini daha iyi gösterdiğine işaret eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Artık önünü göremeyen, hedefini başkalarının çizdiği, istikametini dışarıdan belirleyen bir Türkiye yok. Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var. Savunma sanayiinden yerli ve milli teknolojiye, sağlık sisteminden güvenlik altyapısına kadar pek çok alanda çığır açan bir Türkiye var. Bugün, muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ikinci yüzyılımızın güçlü vizyonu olan Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yol alıyoruz. Konya, bu vizyonda öncü şehirlerimizden biridir. Üretimde, tarımda, sanayide, ihracatta, inovasyonda, savunma sanayiinde gösterdiği atılımlarla Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı sütunlarından biridir."

"Dijital tehditlere karşı güçlü bir güvenlik kalkanı kuruyoruz"

Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapmak için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bize emanet edilen sorumluluğu daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağız. Suç ve suçluyla mücadelede polisimizle, jandarmamızla, Sahil Güvenliğimizle her an teyakkuz halindeyiz. Önleyiciliği esas alan bir anlayışla hareket ederek, suç oluşmadan tedbir almayı temel ilke haline getireceğiz. Teknolojinin hızlı gelişimi, suçun dijital alanda daha süratli yayılmasına zemin hazırlıyor. Biz de mücadele sahamızı genişletiyoruz. Başta yapay zeka olmak üzere yerli ve milli yazılım sistemleriyle siber güvenlik kapasitemizi artırıyor, dijital tehditlere karşı güçlü bir güvenlik kalkanı kuruyoruz. Bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun kullandığı, zaman zaman paralel bir dünya gibi işleyen sanal alemin risklerini azaltmak, bağımlılık ve suç ağlarını dağıtmak için yoğun mesai yürütüyoruz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine emin adımlarla yürürken, teknolojinin doğru kullanımını güçlendirerek, gençlerimizin zehirlenmesine, suça teşvik edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Çiftçi, Gazzeli çocuklarla fotoğraf çektirdi.

İftar programına, Gazzeli aileler ile Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, milletvekilleri, üniversitelerin rektörleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.