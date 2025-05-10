Türkiye\'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Afyonkarahisar'da CHP'li belediye tarafından açılan Patiköy Mama Üretim Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı çağrıyla sosyal medyada gündem oldu. Törende konuşan Yiğitbaşı, "AK Parti İl Başkanlığımızı da bu tip programlara davet edelim" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK AÇISINDAN BUNU İSTEYEBİLİR AMA..."

Valinin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcıdan eleştiri geldi. Görüntülerin altına "Vali siyaset yapıyor", "Yok artık", "Birlik açısından bunu isteyebilir ama böyle söylemek etik değil" gibi yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar ise kamu görevlilerinin siyasi tarafsızlığını koruması gerektiğini vurguladı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında akademik geçmişe sahip olan Yiğitbaşı, yüksek lisans ve doktorasını iletişim ve aile çalışmaları üzerine tamamlamıştır. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Akademik çalışmalarının yanı sıra, aile yapısı, medya ve toplumsal dönüşüm üzerine araştırmalarıyla da tanınır. Görevi süresince kadın, aile ve sosyal hizmetler konularında çeşitli projelere öncülük etmiştir.