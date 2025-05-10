Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li belediyenin açılış töreninde ''AK Parti İl Başkanlığımızı da bu tip programlara davet edelim'' sözleriyle gündem oldu. Tepki çeken açıklama, ''vali siyaset yapıyor'' eleştirilerine yol açtı.

10.05.2025 12:20
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Afyonkarahisar'da CHP'li belediye tarafından açılan Patiköy Mama Üretim Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı çağrıyla sosyal medyada gündem oldu. Törende konuşan Yiğitbaşı, "AK Parti İl Başkanlığımızı da bu tip programlara davet edelim" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK AÇISINDAN BUNU İSTEYEBİLİR AMA..."

Valinin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcıdan eleştiri geldi. Görüntülerin altına "Vali siyaset yapıyor", "Yok artık", "Birlik açısından bunu isteyebilir ama böyle söylemek etik değil" gibi yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar ise kamu görevlilerinin siyasi tarafsızlığını koruması gerektiğini vurguladı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında akademik geçmişe sahip olan Yiğitbaşı, yüksek lisans ve doktorasını iletişim ve aile çalışmaları üzerine tamamlamıştır. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Akademik çalışmalarının yanı sıra, aile yapısı, medya ve toplumsal dönüşüm üzerine araştırmalarıyla da tanınır. Görevi süresince kadın, aile ve sosyal hizmetler konularında çeşitli projelere öncülük etmiştir.

Türkiye\'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

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Son Dakika Politika Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • engin7976744:
    Oğlu şehit olan annelerin giremediği orduevleri, Tıp Fakültesinden inancı yüzünden atılan öğrencilerden, başörtülü valiye... Nerden nereye... Emeği geçen herkese teşekkürler ellerinden öpüyorum. Faşist darbeci anlayış da tarih oldu... 234 293 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    seçimlere katılan 40 a yakın siyasi parti varken sadece akp nin adını söylemiş olmak tam bir rezilliktir. 332 94 Yanıtla
  • mesut:
    Ben sana Vali olamazsin Demedim, Ben sana .... olamazsin dedim. 254 124 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yıl olmuş 2025 daha ilk başı kapalı bir valimiz oluyor bu ayıp bize yeter. Ve 100 yılda ilk defa olunca tabiki haber değeri oluyor. 166 178 Yanıtla
  • osman şahin:
    CUMHURBAŞKANI AKP GENEL BAŞKANI ATADIKLARI VALİLER HALİYLE AKP Lİ BAŞKA NE BEKLERDİNİZ VALİLERİ AKP GENEL BAŞKANI ATIYOR ÖĞRENİN LÜTFEN 237 49 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Doğru demiş, AKP olmasa Vali olacağımı vardı, acıktan AKP'nin valisi olduğunu açıklamıs oldu 226 39 Yanıtla
  • Hakan as :
    Devletin valisi değil akepe valisi 165 40 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Birincisi neden şaşırılıyor ki iktidar tarafından atanmış biri tabi ki iktidar yanlısı olacak saray ne talimat verirse onu uygulamıyor mu valisi kaymakamı hakimi savcısı ben hiç şaşırmadım. Madem il başkanıda davet edilmeli diyor sayın vali. Peki İstanbul da İstanbul ile ilgili bir toplantı yapıldığı zaman neden seçilmiş büyük şehir belediye başkanı İmamoğlu çağrılmıyor çağrılmadı hiç bir zaman. Kendi aranızda valisi bakanı millet vekili oturup toplantı yapıp İstanbul ile ilgili kararlar alırken belediye başkanını saf dışı bırakıyorsunuz. Gerçi kurduğunuz kumpaslarla en sonunda içeride attırdınız. 158 44 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    CHP' nin tek partili döneminden daha kötü durumdayız, hiç olmazsa o dönemde parti içinde muhalefet vardı. bürokrat tarafsız olmalı 127 47 Yanıtla
  • Erol:
    Bu şimdi afyon valisimi yoks akp afyon temsilcisimi 119 27 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Sen ne diyorsun bacım. İstifa et git ak partine 103 27 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    NE OLMASINI BEKLİYORDUNUZ Kİ NORMAL! BUNDA ŞAŞILACAK NE VAR!!! 102 17 Yanıtla
  • Murat Avci:
    zaten akp valisi degilmi.. 93 19 Yanıtla
  • Anthony Montaja:
    Devlet adamı mı, parti temsilcisi mi belli değil… Liyakatsizlik zirvede, IQ yerlerde. Makamı cübbe sanıp kürsüde propaganda yapıyorlar. 84 21 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZAVALLI 78 21 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Valisin sen Vali. Memlekete bak. Daha siyasi parti temsilci mi yoksa vali mi olduğunu bile bilmiyor. 79 19 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Kskanmayin leen chp liler 26 68 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hukumet degil, devletin temsilcisidir valiler.. hukumet somuttur, soyut olan devlettir. Valiler, Soyut olan devletin en ust merciisi Cumhurbaskaninin illerdeki temsilcileridir. iste bu bilgi. peki ulke nedir, Cumhurbaskani auni zamanda parti baskani, e boyle olunca da gorevdeki Valiler de hukumet temsilcisi gibi davranis sergiliyorlar ya vali olabilmek ya valilikte kalabilmek ya da valilikten baska yerlere atanabilmek icin.. bu dogru bir davranis degil. o yuzden halkta partizanlik goruntusu hepten tartismaya yer kalmaksizin besbelli hal aliyor. 71 14 Yanıtla
  • 1234567:
    devrimleri devire devire geliyoruz vakti gelende La ilaha illallah sözünü tut resmi dairelere yazacağız çünkü Allahu Ekber 23 54 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bravo vali işini bılıyor 42 34 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Teknoloji ilim bilim çağında olup bukadar aptal aptal işlerle uğraşmak adam halen pamuk mu silikonmu diye nihat hatipoğluna soruyor bu ülkeden bu toplumdan bizi yöneten siyasetciden hiçbir cacık olmaz net işimiz gücümüz gaz 55 11 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    sayın vali akp isdemiş DEM ve MHP il başkanlı isdemeyi unutmuş :)) bak küserler dem ve mhp li başkanlar / bebek katili cıkmaz hapisten demiş ordaki halk diyorlar bilmiyorum ben :)) 42 9 Yanıtla
  • engin7976744:
    1923-1946 ARASI hiç seçim olmadı. İlk meclisin milletvekilleri de hangi millettendi araştırın. Yakın siyasi tarihi okuyun lütfen. Tek parti dönemini okudukça, Anadolu insanına üzülüyorum... Oysa Çanakkale'de şehit olanlar, ezan, kuran, vatan, bayrak için şehit oldular... 1923'ten sonra İngilizler ne dediyse o oldu ülkemizde... Yanılıyor muyum 7 44 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Asıl ve Baki olan Devlettir. Dünün iktidar partileri ANAP, DYP şimdi esamesi okunmuyor. Partiler, makamlar ve mevkiiler geçicidir. Atanmışlar Devletin kendilerine verdiği görevle yetkilidir. Bir İl Belediyesinin yaptığı organizasyonlara Kaymakamı, Valiyi davet etmesi kadar doğal ve doğru bir şey yoktur ama o ilin Valisi; Siyasi bir partinin İl Başkanınıda bu organizasyonlarda olması gerektiğini söylemesi Devlet teamülleri ile bağdaşmaz. 44 4 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Halkın valisi değil akp nin valisi ! 38 6 Yanıtla
  • 033248:
    Kaymakam devletin, Vali hükümetindir. Bunu biliyorsunuz ama yine de Vali tarafsız olmalı algısı yatatıyorsunuz. Valiyi atan hükümet, tabiki de tarafsız değil ve olamaz. 4 40 Yanıtla
  • Mehmet Sait Güneş:
    Zaten yandaş veya partili olmasa Vali olamaz.:) 38 5 Yanıtla
  • İshak Klein:
    zavallı :))) alenen söyledi ama.. 29 6 Yanıtla
  • Khamet:
    tamda siyaset yapmış başka yolumu var istifa etsin bence bu tür insanlar 27 5 Yanıtla
  • Larin_9285:
    her yere eş dost akraba ne güzel 27 5 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Vali değil Akp kadın kolları başkanı sanki at izi it izine karıştı Ulkede 20 4 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    vali demek haaa! halkı kin ve düşmanlığa tahrikten dava açılmalı 13 3 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    arkadaşlar şaşıracak birşey yok, eskiden c.baskani tarfsiz olurdu şimdi partili, eee valiyi kaymakami, savcıyı hakimi, tarafli biri atarsa onlarda taraf tutar, başta ki parti başkanı gibi olursa alttakiler de parti başkan yardımcıları gibi olur, bu bugün ona yarın baskasina hep tatfli gider ülke de gün yüzüne çıkmaz haa nerden mi biliyorum ee yaşıyoruz içinde görmemek mallık tır 11 1 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    kapalı olunca olmuyor ??? 6 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Vali herkesin Valisi olmalı. AKP İl Başkanının reklamını yapması kendisini küçük düşürmüş. AKP borazanlığı yapmak bu ülkeden maaş alan bir memura yakışmadı. Siyaset yapmak istiyorsan istifa et ve AKP' ye üye ol. Siyaset yapanlar devletin imkanlarını kullanamaz. 5 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Rahmetli Recep Yazıcıoğlu valilik makamının içini dolduran tek insandır gönlümde...gerisi hava cıva 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı - Son Dakika
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