Türkiye-Pakistan Zirvesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İslamabad'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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