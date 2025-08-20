Türkiye-Romanya Ulaştırma İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Türkiye-Romanya Ulaştırma İşbirliği Gelişiyor

20.08.2025 15:19
Bakan Uraloğlu, Romanya ile ulaştırma alanında projeleri ve işbirliklerini görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş temasları kapsamında Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian-Constantin erban ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ulaştırma işbirliklerinin ve sektörel ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki yatırımlarını mevkidaşı ile paylaştı. Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve haberleşme alanlarında son 23 yılda 300 milyar dolara yaklaşan yatırım gerçekleştirdik. Söz konusu yatırımlar, yalnızca fiziksel altyapıların inşasını değil, aynı zamanda bölgesel işbirliği, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir ulaştırma sistemlerinin kurulmasını da hedeflemektedir" dedi.

Türkiye için kıymetli ve stratejik bir ortak olan Romanya ile özellikle ulaştırmanın tüm modlarında, karşılıklı güvene dayalı iş birliği kültürünün mevcut olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu temelin üzerine daha fazlasını inşa etme arzusundayız" ifadesini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı Bolojan ile ulaştırma bağlantısallığının geliştirilmesi üzerine bir görüşme yaptıklarını ve Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov ile de otoyol ve demiryolu geçişi konusundaki iki önemli projenin detaylarını görüştüklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Sayın Karadjov, ikinci demiryolu sınır kapısı olarak planladığımız Lesovo geçişinin Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yığılmaları azaltarak Orta Koridor'un kargo yükünün daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacağını ve 2030 itibarıyla Avrupa Komisyonu'nun karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda bu projelerin önem arz ettiğini vurguladı. Diğer yandan, Malko Tarnova'dan Bulgaristan'ın kuzeyine doğru çıkacak ve adına Karadeniz Otoyolu dediğimiz yeni bir projeyi de konuştuk. Her iki proje de, bölgesel ulaştırma bağlantısallığını güçlendirecek ve ileride Basra Körfezi'nden gelen yükün de bu koridor üzerinden transferine imkan sağlayacaktır"

Bakan Uraloğlu, söz konusu projelerin Romanya üzerinden kuzeye doğru devam etmesinin, bölgesel iş birliğini daha da ilerleteceğini ve iki ülke arasındaki lojistik ağın etkinliğini artıracağını vurguladı.

2024 Temmuz ayında yeniden açılan Karasu- Köstence Ro-Ro hattının iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılmasına ve lojistik sektörünün gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Mevcut durumda hem Karasu-Köstence hem de İzmir-Köstence Ro-Ro hatlarının aktif olarak faaliyet göstermesi, deniz taşımacılığı sektöründeki iş birliğimizin geldiği olumlu noktayı göstermektedir" dedi.

Demiryolu sektöründe de Romanya ile Türkiye arasındaki yakın bir işbirliği mevcut olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, bu alandaki işbirliğinin de ulaştırma koridorları perspektifinde daha ileri taşınabileceğinin altını çizdi. Toplantı kapsamında ayrıca, TRACECA'da reform çalışmaları ile lojistik vergisi gibi hususlar da masaya yatırıldı.

"Asya ile Avrupa arasındaki yük trafiğinde bir artış sağlanmasına ilgi duyuyoruz"

Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian-Constantin erban da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Asya arasında Orta Koridor gibi uygulanabilir ve verimli alternatif ticaret yollarının belirlenmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu kaydetti. Bakan Şerban bu çerçevede Türkiye ve Romanya'nın belirleyici bir rol üstlenebileceğini vurguladı. Bakan Şerban açıklamasında "Türkiye ve Romanya'daki ulaştırma sektörünün mevcut dinamiği özellikle demiryolu altyapısının geliştirilmesi alanında gerçekleştirilen ve planlanan önemli yatırımlar, Karadeniz limanları Samsun ve Köstence arasındaki bağlantının yeniden canlandırılması için uygun şartları oluşturmaktadır. Demiryolu taşımacılığına ilişkin Türkiye ile Avrupa'yı birbirine bağlayan koridorda demiryolu trafiğinin teşvik edilmesiyle Asya ile Avrupa arasındaki yük trafiğinde bir artış sağlanmasına ilgi duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ekonomik işletmelerin karayolu altyapı projelerine katılımını takdir ettiklerini dile getiren Şerban, "Romanya'daki karayolu altyapısının da sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmekte olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu nedenle, ekonomik iklimi iyileştirmeyi ve rekabet ortamının artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için uluslararası iş birliğinin yoğunlaştırılmasına da güveniyoruz" dedi. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Politika

14:41
