Türkiye, Sağlık Alanında Dünyanın En İyi Hizmetini Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye, Sağlık Alanında Dünyanın En İyi Hizmetini Sunuyor

Türkiye, Sağlık Alanında Dünyanın En İyi Hizmetini Sunuyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda sağlık alanında büyük ilerleme kaydederek dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunma kapasitesine ulaştığını açıkladı. Kütahya'da bir hastane açılışında konuşan Memişoğlu, sağlık altyapısı ve insan gücünün önemine vurgu yaptı.

31.01.2025 20:05  Güncelleme: 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında son 20 yılda önemli bir gelişim göstererek dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldiğini belirterek, bu başarıda sağlık altyapısının ve insan gücünün büyük payı olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin sağlık sisteminin geldiği noktaya dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Sağlık hizmeti, altyapısı ve insan gücü anlamında Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Salgın, deprem ve afetlerde bunu açıkça gösterdik. Sadece kendi vatandaşlarımıza değil, dünya genelinde muhtaç insanlara da el uzattık" dedi.

"Kütahya Şehir Hastanesi'nin sorunlarını çözeceğiz"

Kütahya'daki sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, Kütahya Şehir Hastanesi'nin önemli bir sağlık merkezi olduğunu ancak bazı işletme sorunlarının bulunduğunu söyleyerek, "Hastanemiz gerçekten iyi ama bazı sorunlarımız var. İnsanlarımızın bir kısmı mağdur. Ancak bu sorunları çözeceğiz, daha iyi hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık alanında ilerlemesini sürdürebilmesi için bilim üretmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, gençlere seslenerek, "Bilgiyi bilim yapmak yetmez artık. Ürettiğimiz bilgiyi teknolojiye, ekonomiye yönlendirmeliyiz. Dünyanın en zengin iki doktoru Türk ve bu başarıyı bilim üreterek elde ettiler. Eğer bilim üretirsek büyürüz ve dünyada söz sahibi oluruz" diye konuştu.

Açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, NG Kütahya Kurucu Başkanı Nafi Güral, Nafi Güral Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Gülsüm Güral, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Politika, Hastane, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Sağlık Alanında Dünyanın En İyi Hizmetini Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 02:10:55. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Sağlık Alanında Dünyanın En İyi Hizmetini Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.