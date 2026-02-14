Türkiye, Somali'de Petrol Arayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye, Somali'de Petrol Arayacak

Türkiye, Somali\'de Petrol Arayacak
14.02.2026 18:52  Güncelleme: 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.

Bakan Bayraktar, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na iştirak etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı.

Enerjide bağımsızlık hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız kılacak işler yapma' hedefi ortaya koyduğunu hatırlatan Bayraktar, "Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz. Çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak" dedi.

Karadeniz'de yeni sondajlar

Türkiye'de şu anda 4 milyon hanenin yerli doğal gazı kullandığına işaret eden Bayraktar, "Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız" diye konuştu. Bayraktar, bu yıl Karadeniz'deki yerli gaz üretiminin iki katına çıkarılacağını da ifade etti.

Çağrı Bey Somali'ye gidiyor

Türkiye'nin sadece içeride değil, dışarıda da petrol ve doğal gaz aradığına dikkat çeken Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" ifadelerini kullandı.

Akkuyu'da hedef bu yıl ilk elektrik üretimi

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını hatırlatan Bayraktar, "Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Alparslan Bayraktar, Politika, Somali, Taşucu, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Somali'de Petrol Arayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
Antalyaspor, Samsunspor’a şans dahi tanımadı Antalyaspor, Samsunspor'a şans dahi tanımadı
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım
Yunus Akgün durdurulamıyor Yunus Akgün durdurulamıyor
Johannesburg’da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Canlı anlatım! Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 21:33:39. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Somali'de Petrol Arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.