Türkiye, Suriye'ye Sağlık Alanında Destek Verecek - Son Dakika
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Politika

Türkiye, Suriye'ye Sağlık Alanında Destek Verecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin yeni Sağlık Bakanı Mahir Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sağlık sisteminin yeniden inşası için destek vereceğini açıkladı.

24.12.2024 18:52
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin yeni Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Suriye'nin yeni Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefon görüşmesi yaptı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye'ye sağlık alanında destek verileceği açıklandı. Sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında destek olunacağı bildirildi" denildi.

Kaynak: DHA

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