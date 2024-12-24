Türkiye, Suriye'ye Sağlık Alanında Destek Verecek

Politika

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin yeni Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Suriye'nin yeni Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefon görüşmesi yaptı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye'ye sağlık alanında destek verileceği açıklandı. Sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında destek olunacağı bildirildi" denildi.