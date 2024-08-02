Türkiye, uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye, uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor.

02.08.2024 17:59
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor. Türkiye, tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır ve tüm tarafların katılımını ve arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak platformlar oluşturmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara'da gerçekleştirilen esir takasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğine dikkat çektiği açıklamasında, "Türkiye, farklı ülkelerle farklı şekil ve düzlemlerde ilişkiler geliştirebilen diplomatik bir ağır siklet gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz bu diplomatik kapasitesini farklı aktörlerle etkili iş birliği yoluyla barış ve istikrarın hizmetinde kullanmaktadır" dedi.

"Türkiye, tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır"

Türkiye'nin, dün itibarıyla yedi farklı ülkeden 26 kişinin takasını sağlayarak son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdiğini ifade eden Altun, "Türkiye'nin bu çok hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyet bölgedeki tüm sorunların çözümü için bir örnek teşkil etmiştir. Türk istihbaratı, küresel anlamda rekabet ve hasımlık ilişkisi içinde olan güçlerin iletişimini gerektiren bu tarihi operasyon için diyalog ve arabuluculuk kanalları kurdu. Ülkemiz farklı taraflarla muhatap olan güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye, tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır ve tüm tarafların katılımını ve arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak platformlar oluşturmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye, uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor - Son Dakika

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