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Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları Arasında Yüksek Düzeyli Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları Arasında Yüksek Düzeyli Toplantı Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla 21 Aralık'ta Washington'da gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler yapıldı ve bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması planlandı.

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları Arasında Yüksek Düzeyli Toplantı Gerçekleştirildi
22.12.2023 - 19:35,  Güncelleme: 19:37
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla 21 Aralık Washington'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleştirilmiştir. Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA
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