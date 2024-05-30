Türkiye ve Azerbaycan Arasında 120 Maddelik Eylem Planı Kabul Edildi

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu ay içerisinde gerçekleştirilen Türkiye- Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 11. dönem toplantısı kapsamında 120 maddelik bir eylem planı kabul edildi. Bununla ikili ilişkilerimizde bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. Karşılıklı olarak yaklaşık 30 milyar doları bulan yatırımlarımızla vatandaşlarımızın nitelikli istihdam imkanlarını genişletiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor. Işıkhan, ziyareti çerçevesinde Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı. Görüşme sonrasında Işıkhan, Babayev'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 11. Toplantısı'na katıldı.

Işıkhan toplantıda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın bölgenin ticaret, kültür ve turizm merkezine dönüştüğünü ve Türk dünyası olarak Azerbaycan'ın gösterdiği ilerlemeden gurur duyduğunu söyledi. Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinden mutluluk duyduğunu belirten Işıkhan, "Bu zafer ile birlikte bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte bölgenin gelişmesi ve bölgede huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Karabağ'ın kalkınmasını sağlayacak projelerin iş insanlarımızla paylaşılmasını da ayrıca önemsiyoruz. Bu kapsamda Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru bölgemiz ticaretinin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir orta koridor açılmış olacaktır" dedi.

"Müteahhitlik firmalarımız Azerbaycan'da 19,3 milyar dolar tutarında proje üstlendi"

Türkiye ve Azerbaycan'ın son yıllarda karşılıklı ticaret hacminin artmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Işıkhan, "15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma yönünde kararlıyız. Bu ay içerisinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 11. dönem toplantısı kapsamında 120 maddelik bir eylem planı kabul edildi. Bununla ikili ilişkilerimizde bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. Karşılıklı olarak yaklaşık 30 milyar doları bulan yatırımlarımızla vatandaşlarımızın nitelikli istihdam imkanlarını genişletiyoruz. Aynı zamanda müteahhitlik firmalarımızca bugüne kadar Azerbaycan'da 19,3 milyar dolar tutarında 527 proje üstlenilmiştir. Gelecek dönemde de müteahhitlik firmalarımız Azerbaycan'ın kalkınmasına katkıda bulunacak projelerde de yer almaya hazırdır" diye konuştu.

"2024-2025 eylem planını uygulamaya koyduk"

Bakan Işıkhan ve mevkidaşı Babayev toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu toplantılar vesilesiyle iki yıllık bir dönemde çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve sosyal güvenlik gibi konularda, kurumlar arasında gerçekleştirilecek çalışmaların planlandığını belirten Bakan Işıkhan, "Bu doğrultuda teknik heyetlerimizin gösterdikleri özverili çalışmalar sonucunda oluşturulmuş olan Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 11. Toplantısı'na ilişkin protokolü de imzalamış bulunuyoruz. Bu protokol vesilesiyle çalışma, istihdam, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda 30 eylemi içeren 2024-2025 eylem planını uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Bu eylemlerin tamamlanması ile kurumlarımız bünyesindeki bilgi birikimlerinde karşılıklı olarak paylaşılması ve çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında ortak çalışmalar gerçekleşmesini de sağlamış olacağız" dedi.

"Türk ve Azerbaycanlıların sosyal ve çalışma hakları korunacak"

Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan protokol sayesinde iki ülkenin vatandaşlarının sosyal ve iş alanındaki haklarının korunacağını vurgulayan Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev, "Bugün imzaladığımız protokol önümüzdeki iki yıllık zaman diliminde ilişkilerimizin gelişmesini sağlayacak. Bu bağlamda tüm alanlarda iş birliğimiz devam edecektir. Aynı zamanda Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye'deki sosyal ve çalışma hakları, aynı şekilde Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarının sosyal ve çalışma hakları ile ilgili konuların daha ciddi bir şekilde korunmasına ve oluşan sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine ve elbette ki en iyi tecrübelerimizin iki ülke arasında paylaşılmasına kendimizi adayacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Başkanı Oğuz Tuncay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı İhsan Esen, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selim Dağlıoğlu ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğün Uzmanı Ali Esuhan Gökkaya, Türkiye Azerbaycan Büyükelçiliği 3. Sekreteri Can Ateş Çarıkçı, Türkiye Azerbaycan Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Uzmanı İsmayıl Hagverdiyev hazır bulundu. - BAKÜ