Türkiye ve Çin, Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzaladı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Çin, Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile birlikte Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Bayraktar, Çin'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli görüşmeler yaparak Türkiye ve Çin arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. İmzalanan mutabakat zaptı ile somut projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

21.05.2024 17:22
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile birlikte Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından iki hafta sonra Çin'de önemli temaslarda bulundu. Bakan Bayraktar, Çin'de ilk olarak en büyük enerji firmalarından olan ve Türkiye'de yatırımları bulunan SPIC şirketinin yetkilileriyle görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Bayraktar, "Ülkemizin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda süregelen nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında projelerimizi görüşerek yol haritasını belirledik" mesajını verdi.

"İş birliğini geliştireceğiz"

Bayraktar, ziyareti kapsamında Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile de bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Yaptığımız görüşmede, ülkemiz ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında başta kritik mineraller ve nadir toprak elementleri olmak üzere doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında mevcut ve potansiyel iş birliğimizi, ülkelerimizde ve üçüncü ülkelerde geliştirme yönünde mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

"Somut projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile çalışma yemeğinde buluşan Bayraktar'ın gündemini nükleer enerji, yenilenebilir enerji başlıkları oluşturdu. Görüşme sonrasında iki ülke arasında "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. İmzaların atılmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Bayraktar, "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile somut projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çinli şirketlerle görüşme

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde Çinli enerji şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul etti, Çinli finans kuruluşları ve enerji borsalarının temsilcileriyle görüştü. Türkiye'de yatırımları bulunan TCC Şirketi Başkanı Liang Jun Xiang ve heyetiyle başta kritik mineraller olmak üzere Türkiye'deki yeni yatırım fırsatlarını görüşen Bayraktar, Çin'in önde gelen nükleer şirketlerinden CNOS temsilcileriyle Türkiye'de inşa edilebilecek hem konvansiyonel hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji depolama sistemlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden CATL heyetiyle de Türkiye'de batarya depolama fabrikası kurulmasına yönelik farklı yatırım modellerini istişare etti.

Potansiyel projeler

Bakan Bayraktar, Türkiye'de hem özel hem de Eti Maden ve BOTAŞ gibi kamu kurumlarıyla önemli projeler gerçekleştiren CMEC Şirketi Başkanı Wang Bo ve heyetiyle yaptığı görüşmede ise mevcut yatırımlara ilave olabilecek potansiyel projeleri masaya yatırdı. Çin'in önemli gruplarından ENERGY CHINA ve POWERCHINA yetkilileriyle de Türkiye'deki büyük ölçek yenilenebilir, yeşil hidrojen ve madencilik alanlarında yatırım imkanlarını ele aldı.

ABD'ye gitmişti

Bakan Bayraktar, 8-9 Mayıs'ta ABD'nin başkenti Washington'da mevkidaşı Jennifer Granholm ile iki ülke arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Programı'nı başlatmıştı. Bayraktar ayrıca BOTAŞ ile ABD'li enerji şirketi ExxonMobil arasında Türkiye'nin 10 yıl süreyle her yıl yaklaşık 2,5 milyon tona kadar LNG tedarik etmesini sağlayacak anlaşmanın imza törenine katılmıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

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