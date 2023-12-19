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Türkiye ve Irak Arasında Yapılan Görüşmelerde İşbirliği ve İlişkilerin Güçlendirilmesi Kararlaştırıldı - Son Dakika
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Türkiye ve Irak Arasında Yapılan Görüşmelerde İşbirliği ve İlişkilerin Güçlendirilmesi Kararlaştırıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti heyetleri arasında yapılan görüşmeye ilişkin 6 maddelik ortak sonuç bildirisi yayınlandı. Görüşmede terörle mücadele, güvenlik, su alanları ve bölgesel konular ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesi ve güvenlik işbirliği çerçevesinde PKK tehditlerinin ele alınması üzerinde mutabık kalındı. Ayrıca, bölgesel güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması için ticaret, yatırım, ulaştırma ve altyapı gibi işbirliği alanlarında ilerleme sağlanması vurgulandı.

Türkiye ve Irak Arasında Yapılan Görüşmelerde İşbirliği ve İlişkilerin Güçlendirilmesi Kararlaştırıldı
19.12.2023 - 22:09,  Güncelleme: 22:10
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Türkiye ve Irak heyetlerinin, Irak'ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları istişare ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile iki ülkenin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin Ankara'daki görüşmeleri sonrasında ortak sonuç bildirisi yayımlandı.

Görüşmede iki ülke heyetlerinin terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulundukları belirtilen bildiride, "Taraflar, bu görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve kapsamlı ve kurumsal bir mahiyette yürütülmesi üzerinde mutabık kalmışlar, bu yöndeki güçlü ortak siyasi iradelerini beyan etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın "siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen müşterek önem"in teyit edildiği anlatılan bildiride, "Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde PKK'nın oluşturduğu tehditleri de ele almışlardır." değerlendirmesi paylaşıldı.

Tarafların, bölgesel güvenlik, istikrar ve refahın ortak stratejik bir vizyon çerçevesinde ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı gibi işbirliği alanlarında sağlanacak ilerlemeyle mümkün olacağının altını çizdiği aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, Irak'ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar istişare edilmiştir. Taraflar iklim değişikliği ve su konularındaki müşterek sınamaları ele alarak, bu sınamalarla mücadele amacıyla kurulmuş Ortak Daimi Komitenin çalışmalarının devamını kararlaştırmışlardır. Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti, bu konulardaki görüşme ve temasların düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye ve Irak Arasında Yapılan Görüşmelerde İşbirliği ve İlişkilerin Güçlendirilmesi Kararlaştırıldı - Son Dakika
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