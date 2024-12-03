Türkiye ve Irak Ticaret Bakanları İkili İlişkileri Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

Politika

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı Atheer Dawood Salman Al-Ghurairi ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Irak JETCO Toplantısı çerçevesinde kıymetli mevkidaşım Irak Ticaret Bakanı Sayın Atheer Dawood Salman Al-Ghurairi ile bir araya gelerek ikili ilişkilerimizi, karşılıklı yatırımları ve Kalkınma Yolu Projesi'ni ele aldık. Ülkemizin en önemli ticari ortaklarından biri konumunda bulunan Irak ile ilişkilerimizi geliştirmeye ve çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevede hedefimiz orta vadede 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır" dedi.