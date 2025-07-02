Türkiye ve KKTC Arasında güçlü İşbirliği

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yüksel, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve KKTC'nin kalbinin, aklının ve vicdanının bir olduğunu belirtti.

Tarihin her döneminde Anadolu ve Kıbrıs Türklerinin zor zamanlarda birbirine destek olduğunu ve kader birliği içinde hareket ettiğini söyleyen Yüksel, "Bu birliktelik, bizim en büyük gücümüz ve geleceğimizin de teminatıdır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ana vatan ve garantör ülke olarak KKTC'nin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için her türlü çabayı sürdürdüğünü kaydeden Yüksel, KKTC'nin büyümesi ve gelişmesi için Türkiye'nin yaptığı projelerin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Yüksel, "Türkiye'nin güçlü olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de güçlü olması demektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü olması Türkiye Cumhuriyeti'nin de güçlü olması demektir. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte daha güzel günlere yürüyeceklerdir." diye konuştu.

"Türkiye, oyun kurucu olma yolunda büyük adımlar atıyor"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk ise Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığının altını çizerek, "Savunma alanında ve birçok farklı alanda büyük yol katetti. Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs demek." ifadesini kullandı.

Artık Türkiye'nin "oyuncu" olmadığını, "oyun kurucu" olma yolunda büyük adımlar attığını dile getiren Öztürk, bunun KKTC'yi de gururlandırdığını ve sevindirdiğini belirtti. Öztürk, Orta Doğu'nun şu anda "ateş topu" olduğunu, bu nedenle yapılan işbirliklerinin ve anlaşmaların artık daha da önem kazandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrılarını hatırlatan Öztürk, KKTC'nin ekonomik olarak da güçlenmesi için adımlar atıldığını anlattı.

Öztürk, KKTC'nin ürettiğini satma konusunda Türkiye'nin yardımına ihtiyacı olduğunu da dile getirdi.