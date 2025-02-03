Türkiye ve Macaristan Arasındaki Savunma İş Birliği Artıyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Macaristan Arasındaki Savunma İş Birliği Artıyor

Türkiye ve Macaristan Arasındaki Savunma İş Birliği Artıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky ile yaptığı görüşmede ülkeler arasındaki askeri iş birliği ve bölgesel savunma konularını değerlendirdi. 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı ve 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı'nın kutlanacağına vurgu yapıldı.

03.02.2025 18:48  Güncelleme: 18:49
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Macaristan, Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ortaklarından birisidir" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miili Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetli olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı. Bakan Güler, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky'i ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Macaristan, Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ortaklarından birisidir. Ülkelerimiz arasında pek çok alanda yakın iş birliği bulunmaktadır. Dostumuz ve müttefikimiz Macaristan ile ikili iş birliğine özel önem veriyoruz. Bugün de bu ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik değerli mevkidaşım ile kapsamlı, verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu çerçevede ülkelerimiz arasındaki askeri iş birliği ile bölgesel savunma konularını da değerlendirdik. Aynı şekilde savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi daha ileriye taşımak için neler yapabileceğimiz hususunda Sayın Bakan ile görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Macaristan arasındaki potansiyel iş birliği alanlarını en verimli şekilde değerlendirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik. Malumunuz olduğu üzere 2024 yılı Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanmıştı. 2025 yılını da Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak kutluyoruz. İnanıyorum ki Türkiye-Macaristan ilişkileri her alanda artan bir ivme ile daha da güçlenecektir. Sayın Bakan'a gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçmesi temennisiyle ülkemizdeki temaslarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Macar halkına da selamlarımı gönderiyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

BOBROVNİCZKY: MACARİSTAN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNDEN GURUR DUYMAKTADIR

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky de yaptığı açıklamada Bakan Yaşar Güler ile uzun süredir dostlukları olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler binlerce yıla dayanmakta ama günümüzde en yoğun ve en gelişmiş seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Macaristan hem doğrudan hem de NATO çerçevesinde, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ile böylesine iş birliği sürdürmekten gurur duymaktadır" diye konuştu.

Bakan Güler ile birçok noktayı konuştuklarını belirten Bakan Kristof Szalay Bobrovniczky, sadece bölgesel konuları değil, devam eden Ukrayna savaşını da görüştüklerini belirterek "Üç yıldır sürmekte olan Ukrayna'daki kanlı savaşın sonlandırılması için Macaristan öncelikle bir ateşkes ve bir an önce barışın sağlanmasını başından beri arzu etmektedir. Sayın Bakan'a özellikle Türkiye'nin eğitim alanındaki desteğinden dolayı, Macaristan'daki NATO kara unsurlarının katkılarından ve Tümen teşkil edilmesinden dolayı teşekkürlerimi ifade ettim. Bakan Yaşar Güler'e ev sahipliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türkiye ve Macaristan Arasındaki Savunma İş Birliği Artıyor - Son Dakika

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