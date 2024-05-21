Türkiye ve Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu

Türkiye ve Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Ciolacu tarafından imzalanan ortak bildiri ile Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kuruluşu sağlandı. İki lider, ilişkilerde yeni bir dönemi başlattıklarını belirtti.

21.05.2024 20:50
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Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildiri imzalandı.

Bildiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesinde imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında, Romanya Başbakanı Ciolacu ile imzaladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesisini temin ettiklerini belirterek, "Mekanizmanın ilk toplantısına başkanlık ettik. Bu sayede ilişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye ve Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu - Son Dakika

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