Türkiye ve Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu

Politika

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildiri imzalandı.

Bildiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesinde imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında, Romanya Başbakanı Ciolacu ile imzaladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesisini temin ettiklerini belirterek, "Mekanizmanın ilk toplantısına başkanlık ettik. Bu sayede ilişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk." ifadelerini kullanmıştı.