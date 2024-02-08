Türkiye ve Somali arasında 'Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması' imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali'nin Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağı olduğunu belirterek, "İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesi ortak temennimizdir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u askeri törenle karşıladı. Her iki bakan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, iki ülke arasında Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması da imzalandı.
"Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır"
Görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın açıklamasında bulundu. Bakan Güler, "Somali Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, değerli kardeşim, sizi ve kıymetli heyetinizi ülkemizde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır. Mevkidaşım ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmelerimizde Somali'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi yineledik. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk. İkili askeri iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı dile getirdik. Bugün imzaladığımız Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nın ikili askeri ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Somali vatan sevgisiyle dolu gençlerini eğitmek suretiyle hazırladığı Gorgor Taburları ile milli ordu oluşum sürecinde önemli bir başarı elde etmiş ve Afrika coğrafyasında önemli bir rol model olmuştur. Türkiye olarak da Somalili kardeşlerimizin bu başarı tablosunda resmin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesi ortak temennimizdir" dedi.
Konuk Bakan Abdulkadir Muhammed Nur ise sıcak karşılama ve samimi ev sahipliği için Bakan Güler'e teşekkür ederek sözlerine başladı. Türkiye ve Somali arasında güçlü ve güzel bir ilişki bulunduğuna dikkat çeken Bakan Nur, "Bu ilişki 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'yi ziyaretinden sonra daha da güçlendi. Ayrıca her iki bakanlık arasında var olan ilişkilerin yanı sıra bugün imzaladığımız yeni anlaşma terörle mücadeleyi ve askeri mali iş birliğini içeriyor. Bu anlaşmanın da Somali'ye çok katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. - ANKARA
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