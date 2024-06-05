Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sudan Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sudan Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sudan Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile bir araya geldi. Görüşmede Sudan'da barış ve sükunet ortamının sağlanması temennisinde bulunan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularının da ele alındığını belirtti.

05.06.2024 00:01
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Sudan Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile bir araya geldiklerini duyurdu. Bolat, görüşmede Sudan'da barış ve sükunet ortamının sağlanması temennisinde bulunduğunu, Sudan halkının huzuru ve refahı için barışın kaçınılmaz olduğuna olan inancını paylaştığını ifade etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularının da ele alındığını ve bu yönde atılabilecek adımları değerlendirildiğini belirten Bakan Bolat, "Türkiye ve Sudan'ın karşılıklı yatırımlar yoluyla ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına inancımız tamdır. İstikrarlı bir Sudan, bölgesel refah ve kalkınma için önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sudan Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile görüştü - Son Dakika

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