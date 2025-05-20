Türkiye ve Suriye Askeri İşbirliği Görüşmesi

Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki heyet, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Suriye arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı. - ŞAM