Türkiye ve Tanzanya arasında 6 önemli anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Tanzanya arasında 6 önemli anlaşma imzalandı

Türkiye ve Tanzanya arasında 6 önemli anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan huzurunda, Türkiye ve Tanzanya arasında farklı alanlarda önemli iş birliklerini içeren 6 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar, yatırımların teşviki, yükseköğretim bursları, diaspora siyasası, evrak ve arşiv yönetimi, ve yükseköğretim alanında işbirliği konularını kapsamaktadır.

18.04.2024 20:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda önemli iş birliklerini içeren 6 önemli anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti arasında Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılmasına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı, Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ile Tanzanya Yatırım Merkezi Genel Müdürü Gilead Teri tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Zanzibar Eğitim ve Mesleki Terbiye Bakanlığı arasında Yükseköğretim Bursları Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Zanzibar Eğitim ve Mesleki Terbiye Bakanı Lela Muhamed Mussa tarafından imzalanırken, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Milli Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Bursları Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptına, Eren ile Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanı January Yusuf Makamba imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanlığı Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı da Eren ve Makamba tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Evrak ve Arşiv Yönetimi Dairesi Arasında İş Birliği Protokolü, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile Bakan Makamba tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Makamba tarafından imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye ve Tanzanya arasında 6 önemli anlaşma imzalandı - Son Dakika

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