Türkiye, Venezuela'ya Yardım Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Venezuela'ya Yardım Gönderdi

26.06.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, depremler sonrası Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemelerinin yola çıktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Venezuela'ya ulaştırıyoruz. Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından, AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla afet bölgesine ulaştırılmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından yola çıktı. AFAD personeli ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri de yardım faaliyetlerine destek sağlayacak. Deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısını derinden paylaşıyor; hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, felaketten zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela, Politika, Türkiye, Savunma, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Venezuela'ya Yardım Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“ Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Erzincan’da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü Erzincan'da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
Gözlerinin yaşına bakmadı Vincenzo Montella’dan 7 isme kesik Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik

23:13
Real Madrid’de Ceballos ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı
22:50
Amedspor’da günün ikinci transferi
Amedspor'da günün ikinci transferi
21:43
Yeşilçam’ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
20:23
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 23:25:17. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Venezuela'ya Yardım Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.