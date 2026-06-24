Türkiye'ye ABD'den jet motoru satışı planı - Son Dakika
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Türkiye'ye ABD'den jet motoru satışı planı

24.06.2026 21:17
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ABD, NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye KAAN uçağı için jet motoru satışını ilerletmeyi planlıyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenmesi beklenen NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN için kullanılacak onlarca jet motorunun satış sürecini ilerletmeyi planladığını öne sürdü.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD yönetiminin Ankara'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye onlarca jet motorunun satış sürecini ilerletmeyi planladığını öne sürdü.

ABD merkezli General Electric şirketi tarafından üretilen söz konusu motorların, Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olan ilk yerli savaş uçağı KAAN için kullanılmasının planladığı belirtildi.

Konuyla ilgili dört kaynağa dayandırılan haberde, ABD Başkan Donald Trump yönetiminin ABD Kongresi'ndeki itirazlara rağmen Türkiye'ye yüz milyonlarca dolar değerindeki motor satışının onay sürecini ilerletmeye hazırlandığı iddia edildi. Satışın gelecek günlerde tamamlanmasının beklendiği öne sürülürken, kaynaklardan biri paketin değerinin 700 milyon doların üzerinde olacağını iddia etti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks'in, gayriresmi inceleme sürecinde satışa itiraz ettiği ve pakete onay vermediği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Satış kararının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaklaşık bir yıl önce sürecin yavaş ilerlediğine ilişkin kamuoyu açıklamasının ardından geldiği öne sürüldü.

ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkartmıştı

Trump döneminde ABD-Türkiye arasındaki ilişkiler iyi olarak değerlendirilse de Washington yönetiminin Türkiye'yi F-35 tipi beşinci nesil hayalet savaş uçağı programından çıkarması ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırımlar uygulaması iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi yükseltmişti. ABD'li yetkililer, S-400'lerin güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinde, ittifak içindeki savunma harcamaları, yük paylaşımı ve ABD'nin, İran ile yaşanan savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasında müttefiklerin rolüne ilişkin şikayetlerinin ele alınması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Politika, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'ye ABD'den jet motoru satışı planı - Son Dakika

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