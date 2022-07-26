Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu - Son Dakika
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Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu

26.07.2022 09:00
Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu

İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristlere tekrar söylüyoruz. Teslim olun. Yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"BU TOPRAKLAR SİZİN İÇİN ÖLÜMDÜR"

Paylaşımında, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda kahraman Jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz. Teslim olun. Yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman soylu duyurdu
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SON DAKİKA: Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu - Son Dakika
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