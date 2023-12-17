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Türkiye, yerli tasarım başvurularında dünyada 2. sırada - Son Dakika
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Türkiye, yerli tasarım başvurularında dünyada 2. sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün yayımladığı rapora göre Türkiye'nin 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını açıkladı. Bakan Kacır, hedeflerinin tasarım, marka ve katma değer zincirini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Türkiye, yerli tasarım başvurularında dünyada 2. sırada
17.12.2023 - 12:14,
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2'nci sırada yer alıyor" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün konuyla ilgili istatistiklere yer verdiği paylaşımı alıntılayarak, "Tasarım başvurularında ülkelerin performansı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün yayımladığı '2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu' verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2'nci sırada yer alıyor. Hedefimiz; tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek" dedi.

Kaynak: DHA
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