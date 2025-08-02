Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki Deniz Parkı İlanını Kabul Etmiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın 21 Temmuz'da İyon ve Ege denizlerinde iki deniz parkı ilan etmesine ilişkin, "Yunanistan'ın tek taraflı adımlarını ve Ege'de fiili durum yaratılmasını Türkiye'nin kabul etmeyeceği herkesçe bilinmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, deniz parklarının, denizin belli bir bölgesini korumak amacıyla kurulan, sürdürülebilirliği destekleyen faydalı araçlar olduğuna vurgu yapılarak, "Türkiye'nin de deniz çevresini korumaya yönelik tecrübesi var ve Türkiye bu alanların sayılarını artırmayı hedefliyor. Yunanistan'ın tek taraflı adımlarını ve Ege'de fiili durum yaratılmasını Türkiye'nin kabul etmeyeceği herkesçe bilinmektedir. Uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklardan oluşan Coğrafi Formasyonlar (gri alanlar) üzerindeki uygulamalar da dahil olmak üzere Yunanistan'ın Ege'deki oldubitti gayretleri hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Bu teşebbüslerin Türkiye'nin meşru hakları ve çıkarları üzerinde de

hiçbir etkisi olamaz. Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu Dışişleri Bakanlığı tekraren duyurdu ve kayda geçirdi. (9 Nisan 2024 ve 21 Temmuz 2025 tarihli açıklamalar.) Yunan muhataplarla yapılan görüşmelerde de bu hususlar vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE MUKABİL ADIMLAR ATIYOR'

Bakanlık kaynakları, tüm bunlarla birlikte, Türkiye'nin de mukabil adımlar attığını ve atmaya devam ettiğine işaret ederek, "Hatırlanacağı gibi Türkiye, geçtiğimiz aylarda tüm denizlerini kapsayan Deniz Mekansal Planlaması'nı kamuoyuna açıklamış ve BM'nin ilgili kuruluşuna kaydettirmişti. Şimdi de Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların eş güdümünde, deniz koruma alanlarına ilişkin bir süredir yürütülen çalışmalar tamamlandı. Kuzey Ege'de, Gökçeada açıklarında, Akdeniz'de, Finike açıklarında deniz koruma alanları ilan ediliyor. Söz konusu iki deniz koruma alanı, Deniz Mekansal Planlama haritasına dercedilmekte, işlenmektedir. İlgili ekonomik sektörlerin faaliyetlerini engellemeden önümüzdeki dönemde her denizde olacak şekilde bu alanların sayısı artırılacak" açıklamasını yaptı.

Uluslararası deniz hukukunun, Ege gibi yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik ettiğini vurgulayan kaynaklar, "Türkiye Yunanistan'a bu yönde çağrı yapmayı sürdürüyor. Aynı zamanda gelişmeleri takip ediyor ve mukabil adımlar atıyor. Esasen her iki ülkenin de sürdürmek istediği ruhu yansıtan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde imzalanan 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi' çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutum Türkiye tarafından muhafaza ediliyor" dedi.