Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi

14.09.2022 15:43

Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırması ve ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması nedeniyle bir süredir iki ülke arasında gerilim sürüyor. MetroPoll Araştırma'nın tarafından yapılan son ankete göre halkın yüzde 51,5'i Yunanistan'la yaşanan krizin seçim malzemesi olduğunu düşünüyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerilim son haftalarda gelen karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, MetroPoll Araştırma konuyla ilgili dikkat çeken bir araştırma yaptı.

Konuyla ilgili yapılan ankette katılımcılara 'Yunanistan'la gerginlik seçim gündemi mi?' sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 51,5'i soruya 'Evet' yanıtını verirken, yüzde 26,2 'Hayır', yüzde 18,6'sı ise 'Haberim yok' cevabını verdi.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 36,2'Sİ 'EVET' DEDİ

Anket sonuçlarına göre, AK Parti seçmeninin yüzde 36,2'si ve MHP seçmeninin yüzde 37,9'u da Yunanistan'la yaşanan gerilimin seçim gündemi olduğunu düşünüyor. Bu oranlar CHP seçmeninde yüzde 69, İYİ Parti seçmeninde yüzde 54,8, HDP seçmeninde ise yüzde 66,5 olarak ölçüldü.

YORUMLAR
500
Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi Edirne Valiliğinden 'düzensiz göçmen geçişi' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması Edirne Valiliğinden 'düzensiz göçmen geçişi' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Yunanistan, Araştırma, MetroPOLL, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu
15:57 Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu
15:43 Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi
16:05 Azerbaycan, yaklaşık 100 Ermeni askerin cesedini teslim etmeye hazır
15:34 Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Olympiakos yolunda
15:23 Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş buluştu: Bütün Türkiye'ye de Dünyaya da göstereceğiz
15:13 Rekor kırdı! Kraliçenin son hava yolculuğunu 5 milyon kişi tarafından canlı takip edildi
14:53 Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri
14:49 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı
14:37 Polis memurunun evine girerek kimlik sorgulama cihazını çalmıştı! O şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 16:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement