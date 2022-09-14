Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi

Biri Çavuşoğlu diğeri Ersoy! İki bakanı bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerilim son haftalarda gelen karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, MetroPoll Araştırma konuyla ilgili dikkat çeken bir araştırma yaptı.

Konuyla ilgili yapılan ankette katılımcılara 'Yunanistan'la gerginlik seçim gündemi mi?' sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 51,5'i soruya 'Evet' yanıtını verirken, yüzde 26,2 'Hayır', yüzde 18,6'sı ise 'Haberim yok' cevabını verdi.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 36,2'Sİ 'EVET' DEDİ

Anket sonuçlarına göre, AK Parti seçmeninin yüzde 36,2'si ve MHP seçmeninin yüzde 37,9'u da Yunanistan'la yaşanan gerilimin seçim gündemi olduğunu düşünüyor. Bu oranlar CHP seçmeninde yüzde 69, İYİ Parti seçmeninde yüzde 54,8, HDP seçmeninde ise yüzde 66,5 olarak ölçüldü.