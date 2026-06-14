Yenişehirlioğlu: Türkiye Yüzyılı'nın kadroları yüksek ahlaklı olmalı - Son Dakika
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Yenişehirlioğlu: Türkiye Yüzyılı'nın kadroları yüksek ahlaklı olmalı

Yenişehirlioğlu: Türkiye Yüzyılı\'nın kadroları yüksek ahlaklı olmalı
14.06.2026 13:14
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"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroların en önemli vasfı yalnızca bilgi ve beceri değil, aynı zamanda yüksek ahlak, vicdan ve sorumluluk bilincidir"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroların en önemli vasfının yalnızca bilgi ve beceri değil, aynı zamanda yüksek ahlak, vicdan ve sorumluluk bilinci olduğunu söyledi.

Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen Memur-Sen Manisa Buluşması ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda küresel ölçekte söz sahibi olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı'nın, güçlü ekonomi, diplomasi ve savunma sanayisinin yanı sıra güçlü devlet, güçlü kamu yönetimi ve güçlü insan kaynağı anlamına geldiğini belirterek, kamu çalışanlarının bu hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Son yıllarda hayata geçirilen reformlarla vatandaş odaklı bir yönetim anlayışının benimsendiğini anlatan Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu görevi bizim kültürümüzde kutsaldır. Bu görev bir emanettir. Milletin vergisiyle oluşan kaynakları yönetmek, millet adına karar almak ve millete hizmet etmek büyük bir sorumluluktur. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroların en önemli vasfı yalnızca bilgi ve beceri değil, aynı zamanda yüksek ahlak, vicdan ve sorumluluk bilincidir. Çünkü güven veren devlet ancak güven veren kamu görevlileriyle mümkündür."

Liyakat ve aidiyetin birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğunu aktaran Yenişehirlioğlu, bilgili, donanımlı, çalışkan ve aynı zamanda ülkesinin değerlerine bağlı insan kaynağının Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik sermayesi olduğunu belirtti.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ile Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yenişehirlioğlu: Türkiye Yüzyılı'nın kadroları yüksek ahlaklı olmalı - Son Dakika

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