Türkiye Yüzyılı Vizyonu Güçleniyor

14.03.2026 23:25
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, " Türkiye, üretimiyle, yatırımlarıyla ve ortaya koyduğu büyük hedeflerle Türkiye Yüzyılı'nı güçlü bir şekilde inşa etmekte." dedi

Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından bir davet salonunda düzenlediği 'Bursa STK Buluşmaları İftar Programı'na katıldı. Programa Uygur'un yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı. AK Parti'nin siyaseti milletle yürüttüğünü belirten Uygur, "Sahadan gelen sesi duymak, toplumun beklentilerini doğrudan dinlemek ve karar süreçlerini bu birikimle şekillendirmek, büyük önem taşıyor. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarımızla kurduğumuz temas, bizim için son derece kıymetli" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU, ÜLKEMİZİN KALKINMASINA YÖN VEREN GÜÇLÜ BİR İSTİKAMETE DÖNÜŞTÜ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda her alanda tarihi mesafeler katettiğini söyleyen Uygur, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonu, bugün ülkemizin kalkınmasına, şehirlerimizin gelişimine ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine yön veren güçlü bir istikamete dönüştü. Bu istikamet, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinin katkı sunduğu, istişarenin ve ortak aklın daha da güç kazandığı bir dönemi ifade etmekte. Sivil toplum kuruluşlarımızın sahadaki tecrübesi ve birikimi, vizyonumuza önemli bir katkı sunmakta. Türkiye, üretimiyle, yatırımlarıyla ve ortaya koyduğu büyük hedeflerle Türkiye Yüzyılı'nı güçlü bir şekilde inşa etmekte."

'TMİLLETİMİZİN GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKTIĞI SÜRECİ İNŞA ETTİ'

Türkiye'nin güvenliği ve huzuru adına atılan kararlı adımların önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Uygur, "Terörün gölgesinden arınmış bir Türkiye, toplumsal huzurun güçlendiği, kalkınma hamlelerimizin daha sağlam bir zeminde ilerlediği ve milletimizin geleceğe daha büyük bir güvenle baktığı bir süreci inşa etti. Aynı zamanda bu süreç, millet olarak iç cephemizi daha da güçlendirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi tahkim ettiğimiz, ortak geleceğimize daha güçlü bir iradeyle sahip çıktığımız bir dönemi de beraberinde getirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
