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Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin - Son Dakika

Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin

22.11.2021 09:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesinin ardından çalışma arkadaşlarına sıkı talimatta bulunduğunu açıkladı. Akşener, "Arkadaşlarıma sıkı şekilde ricada bulunduk. Ne söylerlerse söylesinler 'Kafanızı çevirin' dedim." ifadelerini kullandı.

Denizli'de düzenlediği mitingten sonra Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Akşener, gündemdeki birçok konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

TÜRKKAN'IN KÜFÜR OLAYINA DEĞİNDİ

Akşener, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden Tahir Gümren isimli vatandaşa küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında da konuştu. Ettiği küfrü önce inkar eden ancak daha sonra yayınladığı video ile kabul ederek herkesten özür dileyen Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden istifa etmişti. Türkkan'ın küfrü sosyal medya kullanıcılarının ve çok sayıda siyasi ismin de tepkisini çekmişti.

"DERDİ OLAN İNSAN GELİR SÖYLER"

"Son karşılaştığınız vakaların aslında provokatif olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Tabii çoğu öyle. Derdi olan insan gelir, söyler. Oysa yüksek sesle bağırarak konuşuyor bu tip arkadaşlar. En azından 'buyur kardeş' denildiğine inanıyorum." dedi.

"SIKI ŞEKİLDE RİCA ETTİK, 'KAFANIZI ÇEVİRİN' DEDİM"

Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşlarıma sıkı şekilde ricada bulunduk. Ne söylerlerse söylesinler 'Kafanızı çevirin' dedim."

Meral Akşener, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin - Son Dakika
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