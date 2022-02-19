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Türksoy 2022 Kültür Başkenti Bursa TBMM gündeminde - Son Dakika

Türksoy 2022 Kültür Başkenti Bursa TBMM gündeminde

19.02.2022 00:58
Türksoy 2022 Kültür Başkenti Bursa TBMM gündeminde

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk dünyasının Unesco'su olan Türksoy 2022 yılı Kültür Başkenti Bursa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk dünyasının Unesco'su olan Türksoy 2022 yılı Kültür Başkenti Bursa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin tarafından TBMM gündemine taşındı. Tarihi ve kültürüyle tüm zamanların güzel şehri Bursa'nın, Ertuğrul Gazi'nin hayali ve rüyası, Osman Gazi'nin inancı ve vasiyeti, Orhan Gazi'nin fethi ve mirası olan bir şehir olduğunu ifade eden Esgin, şöyle konuştu:

"Bursa, Anadolu'nun özeti, birlik ve beraberliğin odak noktasıdır. Yaşadığı şehre sevdalı insanlar vardır bir de sevdalı insanların yaşadığı şehirler. İşte, bu iki tanıma da uyabilen bir şehirdir Bursa. Ecdat, bu şehri ilk başkent yapmakla kalmadı, aynı zamanda medeniyetin başkenti de yaptı; hanlar, çarşılar, bedestenler, hamamlar, çeşmeler, camiler, medreseler ve ilk vakıf eserleri bu ulu şehirde inşa edildi; ilk ticari sözleşme bu şehirde imzalandı; ilk hastane ve ilk bedesten yine burada kuruldu. Ayrıca dünyanın ilk hayvan hastanesi yine Bursa'da yapıldı. İşte, o merhametli ve kalbi güzel insanların şehridir Bursa"

Kültür dünyası başkenti

Esgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kültür dünyasının UNESCO'su olarak tanımlanan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, gönül coğrafyamız ve aynı zamanda kardeşlerimiz olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti kültür bakanları tarafından 1993 yılında kuruldu. Bursa'mız TÜRKSOY tarafından 2022 Türk dünyası kültür başkenti olarak seçilmiştir. Kadim tarih ve kültürümüzü yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle dünyaya tanıtma gayretiyle Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kent dinamikleriyle birlikte çalışmaktayız. Bursa, AK Parti iktidarıyla birlikte büyük ve güçlü bir yatırım ve hizmet ağıyla buluşmuştur. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden tarıma, gençlik ve spor yatırımlarından daha birçok alanda büyük yatırımları hizmete kazandırdık. Yapılan yatırımlar saymakla bitmez fakat özellikle birine burada değinmek istiyorum: Bursalıların her zaman içinde bir ukde olan Ulu Cami ve çevresindeki tarihi çarşı ve hanlarımızı, bir duvar gibi kapatan örtü yapılaşmayı ortadan kaldırıyoruz ve Çarşıbaşı Meydan Projemizle geleceğimiz ile geçmişimizi buluşturuyoruz. Öyleyse şimdi Bursa zamanıdır. Tüm milletvekillerimizi ve aziz milletimizi kadim başkent Bursa'ya bekliyoruz."

Bakan Aktaş'tan Esgin'e teşekkür

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasını TBMM yaptığı konuşmayla meclis genel kurulu gündemine taşıyan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e sosyal medya hesabından teşekkür etti. Meclis konuşmasının ardından sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan Alinur Aktaş, "Ağzına, yüreğine sağlık Sayın Vekilim, Güzel Bursa'mız ancak bu kadar güzel anlatılabilir" ifadelerini kullandı.

Aktaş'ın twitter mesajına yanıt veren Esgin, "Eyvallah Başkanım, "Canla Başla" güzel Bursa'mız için, hep birlikte..." diyerek paylaştı. Esgin'in Bursa ile ilgili konuşması ayrıca TBMM genel kurulundaki milletvekillerinden alkış aldı. - BURSA

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AK Parti, Bursa, TBMM, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türksoy 2022 Kültür Başkenti Bursa TBMM gündeminde - Son Dakika


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