TUSAŞ'a Terör Saldırısı Kınandı

Politika

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırıya ilişkin "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır." dedi.

Adan, TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri sırasında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamayı okudu.

Celal Adan, "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Adan, daha sonra birleşime ara verdi.