TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
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Politika

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı

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'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, adliyede ifade verdi. İfadeleri sonrası mahkemeye sevk edilen Turan ve Aras yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

20.02.2025 01:07
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, Savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde derneğin genel kurulunda sarf ettikleri sözler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ARAS 3 SAAT, TURAN 1 SAAT İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa getirilen şüpheli Aras yaklaşık 3 saat ifade verirken, şüpheli Turan ise yaklaşık 1 saat ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.

Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalkaya yangını konusunda da yeterli denetimin olmaması ve "sistem bozukluğu" eleştirisini getirdikten sonra, "Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" ifadesini kullanmıştı.

Soruşturma kararının ardından TÜSİAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu açıklamaları sonrasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında konuyla ilgili, "TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce demokrasilerde hiç kimse eleştiren azade değildir. Tutarlı yapıcı olması halinde eleştirilere kulağımızı tıkamadık tıkamayız" demişti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras\'a yurt dışına çıkış yasağı

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Son Dakika Politika TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Mustafa tufan:
    Alışmışlar devlet yönetenlere emir verip yönetmeye elleri cebinde eşofmanla başbakan karşılamaya o devir bitti teşekkürler RTE 157 396 Yanıtla
  • Murat KILIÇ:
    is adamlarini utanmadan tutuklamaya kalkiyorlar ondan sonra yabanci sermaye nah gelir 356 130 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Tuz kokmuştur. Damadın dediği gibi at izi ile it izi birbirine karışmıştır. Talimatlı savcı ve hakimler emir bekliyor. İstediğini içeri atıyorlar istediğini bırakıyorlar. Muz Cumhuriyetide bile bunlar olmaz. 364 76 Yanıtla
  • D Celik:
    artık millet açın gözünüzü ona göre oy verin . ki işler kötüye gidiyor 265 86 Yanıtla
  • Fatih Dağcı:
    Bir ak partili olarak bu tarz eylemleri tasvip etmiyorum 223 97 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    bu saatten sonra kimse gelipte bu ülkede yatırım yapmaz yatırımı olanda kaçar gider ucu yine millete dokunacak 137 80 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    bunları içeri almaya tıpa yemedi 45 152 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    hiç kimse eleştirdi diye yargılanmamali. Ama aydinim diyenler de eleştiriye açık olmalı. konu akp chp meselesi değil. bir vatandaş belediyenin otobüs bileti yüzde 200 zamlandi dedi. Ekrem bey kameraların önünde sen yalan söylüyorsun trolsun dedi. gerçeği anında kendi memurundan öğrendi ama özür bile dilemedi. açıkçası kimse eleştiriye açık değil. 134 26 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    hiç kimsenin fikrini beyan etme hakkı yok kalmadı bu ülkede 82 38 Yanıtla
  • cihangir polat:
    Biz maalesef millet olamadık. Mesele CHP-AKP dışına çıkmıyor. Kar yağıyor Biri diyor suçlu AKP diğeri diyor CHP. Yanardağ patlıyor, deprem oluyor, rüzgar çıkıyor yine aynı muhabbet. İnsanlar dışarıda konuşamadığı şeyleri burda yazarak içini döküyor belki ama işler iyi gitmiyor. Kutuplaşmanın bu kadarı fazla. Rabbım millet olmayı nasip etsin bize. Vatanımızı kem gözlerden, kötü emellerden korusun. 106 4 Yanıtla
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